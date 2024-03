Antonija Šola: 'Da sam se ranije udala, sigurno bih pogriješila, sačuvala sam se'

Sjećam se da sam prije petnaestak godina kao dijete bio vaš najveći obožavatelj! Došao sam na jedan vaš nastup u Splitu, i sva djeca iz mog razreda. Tada ste bili stvarno jako popularni, a i dali ste mi autogram – govorim pjevačici i autorici mnogih pjesama Antoniji Šoli prisjećajući se njezina velikog uspjeha, popularnih pjesama i serije "Zabranjena ljubav" od čijeg je snimanja prošlo točno dvadeset godina! – Sjećam se i ja tog nastupa, nastupila sam ispred jedne trgovine u Splitu i bila je stvarno super atmosfera. Ne mogu zaboraviti te lijepe uspomene i svoje umjetničke početke – konstatira Antonija koja se, kako se složila i cijela redakcija Večernjeg lista, apsolutno ništa nije promijenila kada je u pitanju njezin fizički izgled.

Ovog puta lijepa i atraktivna Antonija našla se ispred novog izazova – nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", a dosad je definitivno uspješno utjelovila sve uloge koje su joj zadane. U vrlo emotivnom i iskrenom razgovoru Antonija Šola otvorila je dušu i progovorila o najljepšim i najbolnijim točkama svog života, prisjećajući se i te slavne "Zabranjene ljubavi", ljubavnom životu s kolegom glazbenikom, predivnim i inspirativnim trenucima s nećacima, udaji i svim onim uspjesima koje nažalost nije imala priliku podijeliti sa svojim voljenim tatom...

Iznenadili ste sve sudjelovanjem u novoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato". Kako ste pristali na taj angažman i je li vam falila televizija?

Vrlo brzo sam pristala na ponudu Nove TV za sudjelovanje u novoj sezoni showa, a i inače sam sklona prihvaćanju izazova. Vodim se također time da iskoristim gotovo svaku priliku koja mi se pruži pa tako ni ovu nisam željela propustiti. Moja odluka je zapravo došla sasvim spontano i s dozom oduševljenja zato što volim izazove koji me pomaknu iz okvira i puteva na koje sam navikla.

Načuo sam da je stvarno jak i gorući tempo snimanja emisija, a s kojim se vi sve izazovima ondje susrećete?

Iskreno, očekivala sam da će biti takav tempo snimanja emisija zato što već imam prethodno iskustvo sa snimanja serije, ali i showa "Ples sa zvijezdama". Znam da su zahtjevni takvi formati showa kao što je ovaj, ali to zapravo i volim jer pod pritiskom odlično funkcioniram, čak puno bolje nego kad sam ležerna.

A s kim ste se najviše sprijateljili u showu?

Ovisno o tome u čemu sam s kim pronašla zajednički jezik i interese. Kada je riječ o nešto mlađoj ekipi kandidata u koju ubrajam Antoniju Doru Pleško, Miju Negovetić i Lucijana Plazibata, oni su mi osvježenje zato što sam s njima u tijeku s trendovima i svime onim što mladi ljudi prate. Za primjer našeg zajedničkog jezika navela bih to što sam baš nedavno otvorila profil na društvenoj mreži TikTok pa me oni malo usmjeravaju i daju mi neke korisne savjete. Alen Bičević mi je totalno prirastao srcu, a tek sam ga na snimanju upoznala. On je jako duhovit i simpatičan i ima fore koje meni jako dobro "sjedaju" pa me često nasmijava. Tomislav Marić me iznenadio zato što ga prije također nisam poznavala, a za svoje godine djeluje vrlo zrelo i ima tu dozu kavalirstva u sebi i te muževnosti koju je tako lijepo prepoznati i kod tako mladog muškarca... Glumica Marija Kolb je pretalentirana glumica, ali je savršeno savladala i zahtjevne pjevačke izazove, a ja pak od nje pokupim još poneki glumački trik pa se se nadopunjavamo. Faris Pinjo je i glumac i pjevač u jednom te je kao tempirana energetska bomba, a mogu reći da je zabavljač i duša cijele naše ekipe kandidata.

Onda možemo reći da je vama iza kamere puno zabavnije nego ono što gledatelji zapravo imaju priliku vidjeti...

Istina, mi smo svi kao jedan razred na maturalcu koji se jako dobro zabavlja.

Rekao bih da ste od svih đaka u razredu vi ipak najveća zvijezda.

A ne mogu to tako reći, ali eto, ja sam najduže prisutna na sceni, a i nešto malo starija sam od njih. Imam jedan mlad i zaigran duh pa to njima itekako odgovara, a i mogu im se lako prilagoditi.

Foto: Privatna arhiva

Prošlo je nevjerojatnih dvadeset godina od snimanja najpopularnije domaće serije "Zabranjena ljubav", gdje ste vi utjelovili mlađahnu Tinu. Tada ste uživali baš veliku popularnost cijele regije. Kako se prisjećate tih dana?

Istina, ove godine bit će obljetnica našeg okupljanja, prošlo je punih dvadeset godina, što mi je nevjerojatno. Vjerojatno ćemo se svi, koji budemo mogli, okupiti i na neki način to obilježiti. Mogu reći da imam osjećaj kao da je to bilo jučer... Sjećam se skoro svakog snimanja, možda ne baš svake epizode zato što je to toliko sve bilo užurbano. Sjećam se tog perioda snimanja serije kao jako intenzivnog, a to je snimanje bilo za mene kao škola glume, televizije i medija. Sve sam te ispite položila, rekla bih, u najzahtjevnijih uvjetima koji su tada bili prilično visoko postavljeni. "Zabranjena ljubav" snimana je po inozemnoj licenci i stvarno je to bio pravi red, rad i disciplina. Nije smjelo biti ni minute kašnjenja ili praznog hoda i sve to me istesalo. Od tada sam kao od šale snimala spotove i pjesme, a mogla sam raditi i deset stvari odjednom.

Jeste li ostali s ikim u kontaktu od kolega iz "Zabranjene ljubavi"?

Nismo ostali u kontaktu zato što je svatko krenuo nekim svojim putem, a i živimo potpuno različite živote. Meni je uvijek cilj bio u životu se baviti glazbom, biti pjevačica i autorica. Tada je jako teško bilo ući u taj svijet, a kada sam već odustala, dogodila mi se "Zabranjena ljubav" koju nisam ni sanjala, a koja mi je sve to pružila. Ostali kolege iz serije došli su iz različitih okolnosti. Mario je došao iz svijeta sporta, Anita je došla s fakulteta, neki su samo bili tinejdžeri koji su se željeli okušati i u tome, a da pritom nisu još znali čime se žele baviti u životu. Kada sretnem nekog od njih, to bude kao da sretnem nekog iz srednje škole. To je jedna jako lijepa uspomena i vrijedno iskustvo. Mario Mlinarić, Mario Valentić i Katja Zubčić su mi tada bili najbliži zato što smo kao glumci imali puno scena zajedno. S njima sam čak prolazila i neke svoje privatne životne situacije zato što smo bili stalno zajedno.

Koliko se Antonija s vremenom promijenila?

Danas sam malo pametnija, stabilnija, sigurnija u sebe, i zapravo, nisam toliko raspršena, posvetila sam se glazbi. Ali normalno je to da se čovjek mijenja s godinama. Ostala je i dalje ta moja zaigranost i kreativnost koja se, vjerujem i vidi s vanjske strane.

Možemo li onda reći da vam je nedostajala televizija i da vas je nekako show "Tvoje lice zvuči poznato" ponovno vratio u te stare televizijske dane?

Ne, tako ne gledam na prošlost. Jako sam zahvalna i sretna što sam sve to proživjela, a to je moje iskustvo i bogatstvo. Uvijek sam usmjerena na sadašnjost i budućnost, a sebe eksponiram onoliko koliko ja to želim i trebam u određenom trenutku. "Tvoje lice zvuči poznato" otkriva stranu mene koju gledatelji zapravo nisu imali prilike upoznati, a to je moja vrckava, zabavljačka, pomalo luckasta narav. Užitak je raditi s tako velikim i profesionalnim timom ljudi, kreativaca i medijskih profesionalaca.

Mnogi kolege u redakciji složili su se sa mnom da se fizički apsolutno ništa niste promijenili od snimanja serije "Zabranjena ljubav". Laska li vam to?

Laska mi naravno, i to je zaista predivno čuti. Ali budimo realni, ja vidim promjene.

Postoji li tajni napitak Antonije Šole za vječnu mladost?

Mojem pozitivnom duhu uvelike pridonosi glazba i pjevanje. Dogodilo mi se tijekom pandemije, koju čak ne volim ni spomenuti, da zaboravim i ne sjetim se dulje vremena zapjevati. Tada bih bila tužna i shvatila bih da nisam dugo pjevala... Osim glazbe, tu je i mir, krug ljudi koji mi odgovara i koji me unapređuju i čine me boljom osobom. Također, pazim i na prehranu, vježbam i gotovo sam uvijek u pokretu. Živim izvan grada pa mislim da i to pridonosi mojoj zdravijoj rutini i načinu života. Ne pomaže meni i mojem izgledu i duhu samo jedan tajni sastojak, već cjelokupan pristup življenju, a kada se nešto poremeti, odmah se to odrazi i na duhu, ali i na licu. Mladost je stanje duha, godine su samo broj. Ali ja godine i ne brojim, samo živim, volim i postojim.

Poznato je i to da ste autorica mnogih pjesama, a pisali ste i za Zdravka Čolića te pokojnog Tošu Proeskog. Na koje ste pjesme najponosniji?

Ponosna sam na pjesme, tj. tekstove iz opusa Toše Proeskog koje sam pisala. Zdravko Čolić mi je neizmjerno zadovoljstvo, a za mene je bilo doista neočekivano. U to vrijeme čak sam i mislila odustati od pisanja pjesama i iznenada se dogodila ta suradnja preko Nikše Bratoša. Upravo mi je to dalo novi vjetar u leđa pa sam nastavila s pisanjem. Bila mi je zabavna suradnja i s Majom Šuput na pjesmi "Djevojačko veče". Raznolikost suradnji tjerala me ići dalje i bio mi je izazov da u tome moram i želim uspjeti.

Kada je riječ o vašem ljubavnom životu, ljubite kolegu glazbenika Maria Regelja. Kako izgleda vaša svakodnevica?

Ljudima su zanimljive takve priče, a što na kraju i razumijem. Kada razmislim o našoj svakodnevici, mislim, tko bi sve to prepričao... Došla sam do te faze u životu, kao i on, gdje nam je jako važan taj mir. Poštujemo jedno drugo tako da znamo što nam treba, a to je međusobna podrška, puno smijeha, mira, dogovora, slaganja i zajedničkih sličnih strana jer bez njih teško može išta funkcionirati. Moram priznati i to da nam je glazba velika poveznica zato što to volimo i to nam je oboje strast. I kada je dosadno, nama zapravo ne može biti dosadno zato što mi tad radimo na nekoj novoj pjesmi.

Koji je bio njegov komentar za sudjelovanje u showu "Tvoje lice zvuči poznato"?

Odmah mi je rekao da je to show za mene! Kada sam mu rekla da ću u prvoj epizodi showa biti reper Vojko V, on se šokirao, ali me ohrabrio i rekao da ja to mogu izvesti. Moram priznati da sam u prvoj transformaciji postala veliki obožavatelj Vojka V zato što sam proučila cijeli njegov album i pjesme. Divim mu se kao autoru i ne znam koja mi je njegova pjesma bolja... Moja druga transformacija je bila u Mineu, i tu sam baš uživala, jer Mineine sve pjesme znam, a i pjevam ih na svojim nastupima, ta mi je uloga baš dobro "sjela" i sa zadovoljstvom sam je odradila, a važno mi je i da je Minea zadovoljna, ali i publika jer primjećujem same pozitivne komentare, što me jako veseli i daje mi snagu za nove uloge koje me čekaju.

Jeste li opterećeni mišljenjem drugih ljudi zbog toga što se još niste udali?

Evo prije nekoliko dana dogodila se jedna zanimljivost s mojom petogodišnjom nećakinjom. Kaže ona meni: "Teta, a zašto se ti još nisi udala?" Rekla sam joj: "A je li? Misliš li ti da bih se mogla udati?", a ona mi je odgovorila: "Pa ti se već velika, mislim, možeš, smiješ, je li tako?" Zanimljivo sam joj i odgovorila: "U pravu si. A što ti misliš, za koga bi se mogla udati?" – "A za Marija, možda?", dodala sam: "Pa mogla bih za Marija", a kaže ona meni: "Ma dobar je on." Potom sam je upitala bi li mi došla na svadbu i rekla je da ne zna. Nakon toga sam joj rekla: "Pa kako ne znaš, moraš mi doći, ja sam ti teta", a ona je na to odgovorila: "Dobro, onda bih možda i došla, ali ako bude kolača..." Eto, baš me nasmijala i to mi je uljepšalo zadnjih nekoliko dana. A moj odgovor na vaše pitanje jest da stvarno nisam opterećena tuđim mišljenjem zato što je meni zapravo i dobro što se nisam prije udala. Da sam se ranije udala, sigurno bih pogriješila i tu sam se na neki način sačuvala. Bez obzira na to koliko imam godina, važno je kako se čovjek osjeća.

Foto: Privatna arhiva

Vi ste u najboljim godinama!

Ja se osjećam odlično, nesputano, ispunjeno i sretno! Ne bih voljela da ispadne da su cure koje su se ranije udale pogriješile, jer to nije istina. One su samo dotaknule točku u životu gdje im je to došlo prirodno. Njima se pojavio partner koji je to vjenčanje s njima htio. Meni se to nije dogodilo. U svojoj maloj glavici kao djevojčica imala sam viziju da to tako treba biti, ali poslije se događa život i neki zavoj kao i na skijanju, gdje čovjek treba sačuvati glavu. I dalje tradicionalno smatram da muškarac treba biti inicijator toga, a ako to on inicira i želi – žena to prihvaća ako ga voli. Imam jako puno toga u životu zbog čega mogu biti sretna i zahvalna. Grijeh bi bilo razmišljati zašto ja nešto nemam, a možda ću to dobiti kad za to bude pravo vrijeme.

Velika sreća su vam nećaci, bratova djeca...

Imam nećaka od devet godina i nećakinju od pet, i jako puno vremena provodimo zajedno. Uvijek kažem da su oni i moja djeca. Citirat ću sada Sveto pismo: "Neudana ima više djece, nego udana", a tako se i osjećam. Prihvaćam svoj život takav kakav je i ono što mi je Bog dao. U životu sam prošla i neke teške trenutke kao i svi, a ovo su lijepi trenuci koje treba prihvaćati i slaviti. Mislim da je zahvalnost recept za miran i sretan život. Nećaci su moja sreća, kao i moja obitelj.

Možemo li reći da vam je najbolnija točka u životu što ste rano ostali bez tate?

To je bio jedan presjek mog života, život prije i poslije toga se razdijelio. Njegov odlazak bio je neočekivan i to su zaista teške situacije koje čovjek prolazi u životu i koje te sigurno promijene. Moj tata nikada nije doživio sve što sam ja postigla i na neki način mi je to žao. Sigurna sam da bi uživao u tome, a ja bih voljela da sam mogla i njemu pružiti sve što je on meni pružio. Naučila sam s tim živjeti i tako sam postala bolja osoba, više sam cijenim svaki trenutak, a on i dalje živi s nama u našim srcima. Kada se čovjeku dogodi tako veliki gubitak, onda postane još suosjećajniji i više razumije ljude koji to isto prolaze. To su trenuci za koje misliš da nećeš izdržati, a na kraju izdržiš... Mislim da me oplemenilo to iskustvo i još više produhovilo.

Što mislite o ovogodišnjem hrvatskom predstavniku na Eurosongu?

Super je i jako sam oduševljena s njim! Baby Lasagna je potpuno svjež i nov za nas sve, iako je iza njega sigurno puno godina truda i rada za koje i ne znamo koliko je dugo stvarao da bi došao tu gdje je sada, a sve je to sam stvorio, što je još veći uspjeh. Dajem mu veliku podršku i navijam za njega!

Kakvi su vam planovi za dalje?

Počela sam pisati knjigu o svojim iskustvima koje sam proživjela i kako sam se kroz to borila, a tako bih voljela i drugima dati primjer. Voljela bih se okušati i u voditeljskoj ulozi, na radiju ili televiziji. Uskoro će svjetlo dana ugledati i album koji sam dugo odgađala i singl pa ću time zaokružiti još jedno razdoblje, ali i započeti novo. Svemu se veselim, a naročito novim pjesmama koje pripremam, kako za sebe tako i za druge.

