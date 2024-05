Novosti u životu 'najtužnije princeze na svijetu'! Nove fotke daju naslutit da se nešto promijenilo

Princeza Charlene već dugi niz godina prati nadimak "najtužnije princeze na svijetu", a osim tužnog i sjetnog lica koje ju je obilježilo i borbe s bolesti zbog koje se neko vrijeme povukla iz javnosti - mnogi su bili tužni zbog njezina navodnog nesretnog braka s princem Albertom.

Međutim, sve se to u posljednje vrijeme promijenilo, a princeza na najnovijim fotografijama izgleda bolje nego ikada. Sa suprugom Albertom prisustvovala je dodjeli nagrada F1 Grand Prix u Monaku, za što je odjenula mornarsko plavi kombinezon koji je istaknuo njezinu vitku figuru. Uvijek jednostavno odjevena te s kratkom kosom, princeza je definitivno izgledala besprijekorno, a mnogi su primijetili da je sretnija no ikad.

Za njezino dobro raspoloženje bio je zaslužan i princ Albert, što mnogima na prvu i nije posve jasno, a s obzirom na to da već godinama kruže priče da su u nesretnom braku... U jednom trenutku princ je čak svoju bolju polovicu i zagrlio. Inače, brak Alberta i Charlene od samog početka je pod povećalom javnosti zato što se ona udala u suzama, a u to su je vrijeme francuski mediji nazivali i odbjeglom nevjestom zato što je navodno pokušala pobjeći prije vjenčanja, no iz palače su takve navode demantirali. Njemački list Voici izvijestio je čak da zajedno odgajaju svoje osmogodišnje blizance Jacquesa i Gabrielle, ali da je njihov brak samo privid i da su par samo na papiru te da princeza već neko vrijeme živi u Švicarskoj.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, kraljevska obitelj nedavno se pronašla u fokusu javnosti nakon optužbi njihova bivšeg računovođe, među kojima su mnoge na račun Albertove žene. Charlene i Albert bili su zapaženi u rijetkom javnom pojavljivanju. Naime, princ i princeza su sa svojom djecom prisustvovali na otvaranju 'Monaco Worlda' u sklopu poznatog Miniatur Wunderlanda u Hamburgu. Ovaj muzej minijatura jedna je od najpopularnijih njemačkih turističkih atrakcija, a kneževina Monako sada je uvrštena na listu zemalja koje se nalaze cjelokupnoj ponudi. Tijekom posjeta princeza je djelovala raspoloženo dok je gledala svoje dvoje djece, blizance Jacquesa i Gabriellu, kako su se zabavljali na izložbi.

