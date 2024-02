Film o Bobu Marleyu priča je puna klišeja kakvu zvijezda njegovog ranga ne zaslužuje

Posljednjih nekoliko godina u filmskom svijetu zaredale su se biografije poznatih glazbenika koje redovito pate od iste "bolesti": u njihovu realizaciju uključeni su članovi obitelji pokojnih glazbenika, pa su takve biografije u pravilu ušminkane kako se ne bi slučajno iznijele neke loše stvari o njima. Najbolji primjer su biografije Freddieja Mercuryja i Whitney Houston, a nažalost, pridružio im se i film "One Love: Priča o Bobu Marleyu". Kada je objavljeno kako su u produkciju filma uključeni i Marleyeva supruga Rita, i djeca Ziggy i Cedella.

Bob Marley živio je samo 36 godina, ali je u svijetu glazbe ostao upamćen kao jedna od najoriginalnijih i najvećih zvijezda. Imao je zanimljiv život koji je vapio za filmskim uprizorenjem, a redatelj Reinaldo Marcus Green odlučio se da cijeli film ugura u samo dvije godine njegovog života, od 1976. pa do 1978. U redu, jasno je kako nije mogao napraviti klasičnu biografiju "od kolijevke pa do groba", no onima koji nisu upućeni u njegov život stvari bi mogle biti poptpuno nejasne.

Zgođušni Kingsley Ben-Adir neloš je u naslovnoj ulozi, no bez obzira koliko se on trudio biti opušten, u scenama na kojima nastupa na pozornici vidi se da mu to nije baš prirodno. Očigledno je naučio pokrete i način na koji je Marley govorio i pjevao. I to je ono najgore. Ako želite vidjeti kako izgleda kada zaboravite da su to glumci i potpuno vjerujete onome što gledate, pogledajte "Walk The Line", u kojem Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon pjevaju i sviraju, a ne otvaraju samo usta kao Ben-Adir.

Na samom početku filma Marley je već velika zvijezda u svojoj Jamajci, zemlji koja je na rubu građanskog rata nakon neovisnosti od Velike Britanije. Priprema se za koncert kojim želi donijeti ujedinjenje i mir u svojoj zemlji i dane krati pušeći travu i pišući pjesme. Tu je i njegova supruga Rita (Lashana Lynch), koja se odmah nameće kao njegova stijena, svojevrsni životni korektiv. No, Marley je i prije toga imao zanimljiv život i šteta je da se u filmu o tome gotovo ništa ne spominje. Recimo, Bobova majka Cedella je jedna od najbitnijih osoba u njegovom životu, a ona se u filmu samo kratko spominje, kada Bob kaže Riti da uzme djecu i ode kod njegove majke u SAD. Moglo se i puno bolje istražiti rastafarijanstvo i zašto je Bob prigrlio taj vjersko-politički pokret. Brojni važni ljudi iz Marleyeovog života pojavljuju se samo usput, a gledatelji poput detektiva moraju otkrivati tko su oni. Mortimer Kumi Planno bio je Bobov učitelj, no njega vidimo samo u dvije scene, kada Bobu objašnjava rastafarijanstvo.

Premda su Peter Tosh i Bunny Wailer bili bitni članovi Wailersa, u filmu su svedeni samo na Marleyeve prateće vokale. Poznato je da je Bob Marley bio nevjeran Riti, i da je imao još i djecu s nekoliko žena. Najbitnija je njegova veza s bivšom miss svijeta Cindy Breakspeare, s kojom ima sina Damiana, a ona je u filmu svedena samo na djevojku na kauču. Čisto da podsjetim kako je Marley njoj posvetio dvije ponajbolje pjesme svoje karijere - "Turn Your Lights Down Low" i "Waiting in Vain". Najveći dio filma posvećen je Marleyovom odlasku u Englesku i snimanju albuma "Exodus". Ispada da je snimanje ploče zafrkancija. Ajmo malo čačkati po gitaricama i pjevuckati, i evo nam pjesme.

Možeš misliti. I u ovom dijelu filma nekom tko nema pojma o čemu se radi imat će upitnik iznad glave. Odjednom snimaju s nekim Englezom. Tko je on? Gledatelj ne zna, a radi se o Chrisu Blackwellu, osnivaču Island Recordsa, čovjeku koji je praktički popularizirao reggae glazbu. I tako, redaju se klišeji za klišejima, a najveći je kad Bob u filmu svira "Redemption song" pokraj logorske vatre, dok njegova djeca trčkaraju oko njega. Šteta za propuštenu priliku, Marley zaslužuje bolje.

