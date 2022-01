Fani Čapalija progovorila o ljubavi: 'Udvarača ima, a prepotencija me uvijek odbije'

Fani Čapalija (46), 1993. godine proglašena je najljepšom Hrvaticom, a potom je otišla na svjetski izbor gdje je ušla među pet najljepših žena svijeta, no iako se činilo kako će domaće modne piste ubrzo zamijeniti svjetskim odlučila se povući, a danas se rijetko pojavljuje na događajima, ali ju ponekad možemo vidjeti u spotovima i modnim kampanjama.

Iako je od izbora prošlo 28 godina, Fani i dalje mami uzdahe gdje god se pojavi, a sada je progovorila o ljubavi, udvaračima pa otkrila i kakvi ju muškarci privlače.

- Ljubav je pokretač svega, i moj život je ispunjen ljubavlju, ali to je sve što na tu temu imam za reći, a ako će se u mom životu dogoditi nešto vrijedno dijeljenja s javnošću, ja to neću kriti, kao što nisam ni do sada- ispričala je Fani za Story pa otkrila kako udvarača ima budući da je udvaranje dio 'splitskog đira' što joj je iznimnom simpatično.

- Kemija se ili dogodi ili ne, teško je točno procijeniti što nas na nekoj osobi privlači, ponekad je to već na prvi pogled, ponekad se privlačnost razvije iz prijateljstva- istaknula je bivša misica pa otkrila kako će ju pristojnost uvijek privući, a prepotencija je nešto što ju u startu odbije.

Osvrnula se i na navnodno rivalstvo s Brankom Bebić Krstulović (46) zbog ljubavne veze s pjevačem Sandijem Cenovom (53). Ispričala je kako supartništva nikada nije bilo te da je Branka divna osoba i prelijepa žena.

Fani je mir pronašla na otkoku Čiovu, uživa u moru i druženju s obitelji, a kako kaže u razgovoru s bliskim ljudima shvatila je da živi život kakvog mnogi priželjkuju.

VIDEO: I Plenković je gledao Don't Look Up! Donosimo pregled filmske godine