OSEBUJNI LIK

Evo što o izvedbi Josipe Lisac kažu njezine kolege: 'To je umjetnost'

– Znam da se nekima to nije svidjelo, no mnogima je takav način pjevanja nepoznanica. Znam da se o ukusima ne raspravlja, ali to je umjetnost – istaknula je Ivana Kindl.