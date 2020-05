Ella progovorila o odlasku u krevet sa suprugom: 'Iskašljava se, teško diše'

Blogerica Ella Dvornik objavila je smiješnu situaciju iz svakodnevice koja joj se dogodila jedne večeri. Na Instagramu je objavila scenarij odlaska u krevet nakon što je tek uspavala bebu. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:



''Ulazi Charles u sobu dok beba spava.

Ja: Aj uđi tiho, a ne ko dinosaur probudit ćeš bebu

On: Ok, tiho sam.

Klapaće šlapama, teško diše, šuška poplun, iskašljava se, pumpa ventolin. Otvara mobitel, oslijepio i mene i paukove u sobi.

Beba: muva se po krevetu i stenje.

Ja: Dobro koji dio budi tiho nisi shvatio i smanji taj ekran, vidim ti kroz kožu.

On: Pa tiho sam što hoćeš?

Ja: Ako se beba probudi tvoja je.

On: ekran crn, prestaje disati...'' podijelila je Ella na Instagramu i u kratkom roku nasmijala velik broj fanova. Zaključila je objavu napisavši: "Muževi...Čemu uopće služe".

Podsjetimo, blogerica je ranije svoje pratitelje na Instagramu zamolila da joj pomognu savjetima oko problema s kojim se suočava u posljednje vrijeme. Naime, njezina starija kći Balie mjesečari i Ella se boji da joj se nešto ne dogodi dok navečer sama ustaje iz kreveta i lunja po stanu.

– Balie izađe iz kreveta upali sva svjetla u stanu, dođe do našeg kreveta upali svjetlo i gleda nas. I onda je ja vratim u sobu i legnem u krevet i ona zaspi kao da ništa nije bilo. Počela sam zaključavati sve sobe u stanu i stan svaku noć jer mi je zastrašujuće to mjesečarenje. Osim tih ultra creepy momenata, inače se samo posjedne i vrišti i nakon minutu legne i zaspi. Nekad se izdere ''mama'' i kad ja dođem, ona spava. Da li vam djeca mjesečare? Charles će uskoro dobiti infarkt od straha – opisala je Ella kako izgledaju večeri u kojima se Balie u snu diže. Njezini obožavatelji na Instagramu podijelili su slična iskustva sa svojom djecom i opisali su slične situacije. Ella je rekla kako ju je najviše strah da Balie ne otključa vrata pa izađe te kako je odustala od ideje da joj krevetić s ogradom zamijeni drugim krevetom. Nakon što je vidjela da mjesečari, odustala je od te ideje.