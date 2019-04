Ella objavila stare fotografije i svi su primijetili jednu stvar

Ella Dvornik na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija na kojima je još beba, a na jednoj od slika je i njen pokojni otac Dino Dvornik.

U samo sat vremena od objave ove fotografije dobile su više od deset tisuća lajkova, a obožavatelji su bili složni u jednome - Ellina kći Balie je mamina kopija.

- Dok nisam ovo vidjela mislila sam da Balie sliči samo na Charlesa, a sada bogme mala Ella. Balie je ista ti. Dvornikovi geni su

toliko dominantni da je teško to nadmašiti - poručili su obožavatelji.

U intervju koji nam je dala nedavno otkrila je u čemu je Balie slična mami, a u čemu tati.

- Balie je jako otkvačena, ima već neki svoj karakter, specifična je i to su primijetile i tete u vrtiću. Uporna je, zna što želi i neće odustati. To me jako podsjeća na Charlesa. Jedino što me kod Balie podsjeća na mene su oči, obrve i totalna nefokusiranost. Ima pažnju pet sekundi i već je na drugoj stvari, stalno nešto mora raditi i dirati. Pune su ruke posla s njom, ne znam kako bih uz nju mogla imati još jedno dijete. Iskreno, biti majka je najljepši i najteži posao na svijetu. - rekla nam je Ella.