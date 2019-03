Ella Dvornik o životnoj prekretnici: 'Tražimo novi dom, a naša Balie uskoro možda dobije i društvo'

Ako uzmete u obzir moć društvenih mreža, Ella Dvornik bez sumnje je jedna od najutjecajnijih Hrvatica. Više od 350 tisuća pratitelja na Facebooku i čak 30 tisuća više na Instagramu govore sasvim dovoljno tome u prilog. Svoju zajednicu na Instagramu i Facebooku 28-godišnja kći Dine Dvornika odnedavno časti i svojim glazbenim ekshibicijama zahvaljujući HRT-ovom showu “Zvijezde pjevaju”.

Ususret četvrtoj emisiji uživo Ella nam je otkrila zbog čega se ohrabrila ponovno zapjevati, koga smatra najvećom konkurencijom, otkrila nam je i kako doista izgleda život influencera, govorila o odlasku iz Hrvatske, o tome kako ju je inspirirala Jelena Karleuša, o obitelji i kćeri Balie koja bi uskoro mogla dobiti društvo brata ili sestrice.

Već vas nekoliko tjedana gledamo u showu “Zvijezde pjevaju”. Kako je došlo do angažmana? Jeste li se dugo premišljali ili ste ponudu za sudjelovanje odmah prihvatili?

Pa moram priznati da sam se premišljala. Iako znam oduvijek da je emisija zabavnog duha i da je najbitnije zabaviti se, nekako nisam mogla a da ne pomislim hoće li najveći pritisak biti na meni? Najviše valjda zato što sam iz glazbene obitelji pa svi očekuju da mi je to nekako prirodno, a zaista nije. Nekako to stalno uspoređivanje s mojim ocem izbije zabavu u nečemu što bi, realno, trebale biti jako kul karaoke. (smijeh). Još osjećam da ljudi imaju velika očekivanja od mene u emisiji, a ja bih voljela da se to nekako odmakne od mene i da ljudi shvate da svi imamo neki svoj put i da samo zato što mi je tata bio izvrstan glazbenik ne znači da i ja moram biti istog zvanja i imati isti talent. No na kraju sam odlučila da želim sudjelovati, ako ni zbog čega onda zbog iskustva. I moram reći da je ta odluka bila odlična. Osim što u svakoj emisiji pobjeđujem strahove, upoznala sam divne nove ljude s kojima se družim i uživam u svakom novom izazovu. I moram pohvaliti ekipu u produkciji, sve je zaista savršeno organizirano i svi su puni podrške.

Foto: HRT

Mentor u showu vam je Goran Bošković, frontmen grupe Fluentes. Kako je surađivati s njim? Koji su najkorisniji savjeti koje vam je dosad dao?

Jako sam sretna što mi je Goran partner. On je zaista divna, opuštena osoba koja čvrsto stoji s obje noge na zemlji. Odličan je mentor i velika mi je podrška, a moram priznati da je pomalo i roditeljski nastrojen. Jako se brine da sve odradim opušteno i bez pritiska. Uvijek mi kaže: ‘Ella, pusti glas!’. Ali ja se ne dam. Neće taj glas iz mene nikako, previše me strah, lakše mi se sakrit u sigurnu zonu, ali kako odmiču emisije sve bolje shvaćam što je potrebno. Mislim da svi učimo na tom putovanju.

Kako se slažete s ostalim kandidatima? Tko vam je, barem zasad, najveća konkurencija?

Pa mislim da svi imamo istu konkurenciju, a to su Tara i Dino jer su oni oboje doista iznimno talentirani, ali moram priznati da Krešo i Ivana uvijek imaju odlične scenske nastupe. To su dvije stvari koje zajedno čine savršenu kombinaciju. Uvijek me oduševi i Katarina svojim skakutanjem i plesanjem, toliko mi je zabavna da uopće ne gledam druge stvari. Bojan i Ashley su mi također preslatki, odličan su par i stalno čekam neku novu koreografiju. Opasna je konkurencija i jako sam ponosna što sam još jedan tjedan među njima. Svi su jako zabavni i smiješni ali i odlični ljudi!

Jeste li prije pratili show? Koliko vam je to iskustvo pomoglo?

Nisam, moram priznati. Tu i tamo vidjela bih neki klip online, ali ja sam tada bila djevojka koja televiziju uopće nije gledala. Svjesna sam da je Ivana Kindl višestruki šampion pa se veselim vidjeti hoće li to biti i ovaj put.

Foto: Karmen Poznić

Ovo vam nije prvi doticaj s glazbom. Estradnim vodama zaplovili ste još 2011. godine sa singlom “Vrati mi se”, a iza vas je i album “Sayonara”. Kako danas gledate na svoje glazbene početke?

Super mi je to sve još uvijek. Moram priznati da nekad to slušam i uhvati me nostalgija. Nisam se nikada smatrala odličnim pjevačem, meni je glazba isključivo zabavni način za prenošenje poruka, ali tad sam shvatila da to nije za mene jer mi je falila ta strast koju imaju pjevači i glazbenici. Ja sam vam više tip koji sjedi za tipkovnicom i svoje poruke odašilje na računalo. Pisanje mi je najveća strast. Obožavam pisati kolumne i priče. Veselim se jednom jako zanimljivom projektu gdje ću se moći napokon izguštati onako kako ja želim. Skrivena iza riječi na papiru.

Okušali ste se i u jazz obradama, a jednu od njih pohvalila je i Jelena Karleuša. Kako ste došli na ideju da obradite upravo njezinu pjesmu “Insomnia”? Slušate li privatno njezinu glazbu?

Jelena mi je uvijek bila zanimljiva. Nešto me uvijek privlači da pogledam njezin Instagram. Ona je jednostavno drukčija. Nekima se to sviđa, nekima ne. Mene privlače drukčije i zanimljive stvari, pogotovo šokantne. “Insomnia” je prva njezina pjesma koju sam čula i bila mi je super. No nekako sam je htjela promijeniti da se svidi možda i nekome tko takav stil glazbe ne voli. Jako volim blues i jazz, to je žanr koji mi je zaista blizak srcu. I mislim da jazz i blues mogu doista sve podnijeti. Od smiješnih tekstova do tužnih, a takva sam i ja. Mogu sve podnijeti i svakakva sam.

Potkraj 2013. godine odselili ste iz Hrvatske i novi život započeli u inozemstvu. Nakon Danske, živjeli ste i u Londonu. Zbog čega ste odlučili otići iz Hrvatske?

Htjela sam zaraditi novac. U Hrvatskoj nisam mogla raditi. Stanje je bilo grozno, a i tko želi da mu Ella Dvornik radi u kafiću? Nekako sam htjela i okusiti život u Europi, dati si drugu šansu za život, ponajviše za anonimnost. Mnogo sam naučila na tom putovanju, odlazak me očvrsnuo i zahvaljujući njemu postala sam odlučna i odgovorna. Preporučila bih svima da to isprobaju, to je zaista predivno iskustvo tijekom kojeg puno naučite o sebi pokušavajući se prilagoditi različitim kulturama i načinima života. Uostalom, kako ikada možete kritizirati nešto ako se niste maknuli s mjesta?

Kako su izgledali vaši počeci izvan Hrvatske? Što vam je bilo najteže?

Ništa mi nije bilo teško, a kad mi je bilo teško nije mi bilo ni upola teško kao u Hrvatskoj. Sve je bilo zanimljivo i novo. Osjećala sam prvi put u životu slobodu i lakoću življenja. Udahnula sam život punim plućima i prvi put u životu s 22 godine odgovorila na pitanje što želim biti kad odrastem. Bila je to najbolja moguća odluka u mojem životu. Toliko mi je donijela sreće i mogućnosti, ponovila bih to svaki put u svakom alternativnom svemiru. Prijatelji su mi nedostajali, ali odlazak mi je pročistio i prijatelje i prioritete. Sve je sjelo na svoje mjesto, a kad sam se vratila, Hrvatska mi nikad nije bila ugodnija.

U Londonu ste pokrenuli i vlastiti blog ‘I am Ella’, a osim bloga postali ste i angažiraniji na društvenim mrežama. Jeste li tada mogli zamisliti da ćete od toga moći sasvim pristojno živjeti?

Naravno da ne. Stranicu na Facebooku otvorila sam prije deset godina. Uvijek se našalim da sam radila osam godina besplatno. Otvorila sam je da mogu razgovarati s ljudima, a eto danas ih je tamo 350.000. Uvijek pokušam dati nešto natrag ljudima s kojima razgovaram svaki dan na društvenim mrežama jer sam svjesna da bez njih ne bi bilo ni mene.

Svakodnevno ste aktivni na Facebooku i Instagramu. Idu li vam ponekad društvene mreže na živce? Smiju li si influenceri dopustiti odmak od njih?

Pa ne idu mi na živce. Nekad se umorim pa dva dana ne pišem, ali svejedno čitam. Odmaknuti se od njih je kao otići iz firme. Nemaš plaću i pitanje je koliko ćeš biti zanimljiv kada se vratiš. Meni su društvene mreže jako zabavne i ja se primarno tamo uglavnom šalim, a olakotno je da i od toga zarađujem. Za mene to je savršen posao. Budeš sto jesi, smiješ se, zabavljaš se i usput zarađuješ. Ako donesem i koji osmijeh na lice drugima, za mene je to zaista super. Trudim se uvijek biti pozitivna i mislim da svi koji me znaju privatno znaju da me je jako teško razljutiti i da sam uvijek spremna za zezanciju. U mojem životu za negativnosti nema mnogo mjesta.

Koliko je zahtjevan život influencera? Što to sve podrazumijeva? Smeta li vam što ljudi to zanimanje često shvaćaju olako?

Ovisi čime se bavite. Neki su jako predani, neki napola, neki nikako. Najbitnije je da ste prirodni i zanimljivi. Ljudi filtriraju nabrijane osobe koje se previše prenemažu, žele se poistovjetiti s njima, a jednostavno s nekim stvarima ipak ne možete. Ne smeta mi što ljudi to shvaćaju olako. Neka probaju skupiti 700.000 ljudi na društvenim mrežama pa neka onda shvaćaju kako žele. Teško je razumjeti nešto što niste iskusili. To je kao da ja kažem da je blagajnici lako jer samo sjedi i skenira proizvode. A realno i to je fizički i psihički naporan posao. Jedino što mogu je nasmiješiti se, pozdraviti i nabaciti pokoju šalu dok stojim na blagajni. Ne znam koliko je nekome teško, ali ako mu mogu bar jednu sekundu olakšati, to ću i učiniti.

U Londonu ste upoznali i svog partnera Charlesa Pearcea s kojim ste nedavno uplovili u bračnu luku. Potez je to koji je, iako je bio očekivan, mnoge iznenadio. Kako je vaša majka Danijela reagirala na tu odluku? Jesu li ona i Charlesova obitelj znali za taj plan?

Mame su znale. Moja je mama odahnula. Ona mrzi svadbe i te gluposti, nisam ni ja baš luda za njima, da budem iskrena. Vjerujem da ako se želiš vjenčati, to radiš zbog sebe, a ne zbog drugih. Nema smisla čekati 10 godina da dogovorimo vjenčanje. Ako sam rekla “da”, onda je “da”, što se čeka?

Prije nešto više od godinu dana postali ste majka. Kakva je Balie djevojčica? Koliko sebe vidite u njoj danas?

Balie je jako otkvačena, ima već neki svoj karakter, specifična je i to su primijetile i tete u vrtiću. Uporna je, zna što želi i neće odustati. To me jako podsjeća na Charlesa. Jedino što me kod Balie podsjeća na mene su oči, obrve i totalna nefokusiranost. Ima pažnju pet sekundi i već je na drugoj stvari, stalno nešto mora raditi i dirati. Pune su ruke posla s njom, ne znam kako bih uz nju mogla imati još jedno dijete. Iskreno, biti majka je najljepši i najteži posao na svijetu.

Foto: Karmen Poznić

Vaš život obilježio je i reality show “Dvornikovi”. Pratite li danas reality formate? Što biste rekli svojoj Balie da vam jednog dana kaže da se prijavila u neki takav show?

Ne pratim baš, pratim Štrumfove i Spužva Boba. Kad odraste, Balie će sama donositi odluke. Ja ću je savjetovati, ali odluka će ovisiti o njoj. Čak i ako pogriješi, to je put koji mora proći da postane osoba kakva treba biti. Jednom samo živimo, kad umremo nema više ničega. Kad će ako neće dok je živa.

Zbog obiteljskih okolnosti i poznatog prezimena vaš život oduvijek je bio pod svjetlima reflektora. Koliko je to na vas utjecalo?

Jako puno, ali ne znam u kojim detaljima. Kad se pogledam u ogledalo, uglavnom sam zadovoljna svojom osobnošću. Dakako, imam i ja jako iritantne mane. Hiperaktivna sam, neuredna, ne volim konflikte. Ali kao prijateljica i osoba, mislim da sam poprilično korektna. Nema puno drame u mojem životu. Nikome se ne da družiti s napornim, dramatičnim osobama. Uvijek mi je čaša napola puna i rado je dijelim s drugima. Ne smatram se ništa drukčijom od drugih ljudi.

Kakvi su vam planovi? Ostajete li u Zagrebu ili planirate u dogledno vrijeme život nastaviti u inozemstvu?

Trenutačno tražimo novi dom, to nam je fokus. Želimo naći nešto po našoj mjeri. Budućnost planiram svakako, ali spremna sam na prepreke i iznenađenja na putu. Najviše se veselim vidjeti Balie kako odrasta u, nadam se, jako dobru i talentiranu djevojku, a tko zna... možda dobije još nekoga da je zabavlja.

