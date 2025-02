Ella Dvornik pokazala kakve poruke dobiva na WhatsAppu: 'Dao bih ti 5 centi u ruku da te vidim. Ovo je tvoje najgore izdanje'

Poznata influencerica Ella Dvornik ponovno je privukla pažnju svojim pratitelja na Instagramu, ovaj put objavom koja na duhovit način prikazuje kako se nosi s negativnim komentarima. Influencerica i glazbenica se fotografirala u ogledalu, a preko fotografije su dodane poruke sa sadržajem koji bi neki mogli smatrati uvredljivim, no čini se da ih Dvornik prihvaća kao šalu. U opisu objave, Ella je napisala: "Ne mogu mi ljudi ništa kad me prijatelji čeliče na WhatsAppu", jasno dajući do znanja da je kritike, iako ponekad oštre, ne pogađaju previše. - Dao bih ti 5 centi u ruku da te vidim - jedna je od poruka, dok druga glasi: - Na šta sličiš. Ovo je tvoje najgore izdanje. Ali toliko je loše da je smiješno. Komentari ispod objave su različiti, od podrške ("Lijepa si Ella, pusti nek' pričaju!") do šaljivih opaski ("Uz prijatelje, neprijatelji ti ne trebaju").

Dvornik je nedavno otkrila da je bila na tretmanu hidrokolona, poznatom i kao ispiranje crijeva. U videu je objasnila da joj ovo nije prvi put da se odlučila na takav tretman te pokazala kako tretman funkcionira.

- Tko me duže prati zna da sam 2020. već išla na ove tretmane nakon što sam rodila Lumi - rekla je Dvornik te dodala da je bila zadovoljna rezultatima.

- Imala sam problema s nadutosti, sve mi se to riješilo, ali nisam bila zadnjih pet godina. Ovo danas mi je bio drugi tretman u ovoj sesiji, prije dva tjedna sam bila na prvom. Jednostavno, toElla figuru duguje treniranju i zdravijoj prehrani, a o čemu se točno radi često dijeli na društvenim mrežama.

- Mrzim ići u teretanu, al brutalan je osjećaj probuditi se ujutro i vidjet rezultate - priznala je Dvornik ranije. je neka vrsta detoksa i preporučujem - našalila se Dvornik.

Podsjetimo, Ella na društvenim mrežama dijeli različite aspekte svog života. Poslovne suradnje, obiteljski život, želje i misli, ali i kako napreduje njezina fizička transformacija. Sve su to teme koje se mogu vidjeti na njezinu Instagram profilu, a u jednoj od posljednjih objava snimka je iz teretane na kojoj pozira u kratkoj majici i gaćicama. "Nek mi stoji tu snimka prvog mjeseca, da mogu usporediti za pet mjeseci što će biti (plot twist udebljam se)", napisala je Ella u opisu, a brojni pratitelji su je pohvalili. No čini se da je jednoj pratiteljici zasmetalo to što Ella na snimci ima samo gaćice i majicu.

"Dosadna si više sa skidanjem i promoviranjem nemorala", napisala joj je, a influencerica joj nije ostala dužna. "Tako je. Nemojte živjeti zdravo.... Sjedite doma i komentirajte drugima da su nemoralni", odgovorila joj je. "Možeš vježbati da nisi u gaćama", odgovorila joj je ista pratiteljica. "A kako da pokažem kvadriceps i trbuh bez da ih pokažem?? Majke ti reci mi?" ponovno je uzvratila Ella. Inače, njezinu snimku iz teretane komentirala je i pjevačica te kantautorica Alka Vuica, koja je napisala: "Izgledaš mrak! Kao Jane od Tarzana."

