Edo Maajka progovorio o borbi s poremećajem koju vodi već godinama: 'O tome se treba pričati'

Edo Maajka na glazbenoj sceni je više od 20 godina, budući da se njegov debitanstki album "Slušaj mater" pojavio 2002. godine. Nakon dvije godine posjetio je Split, a za InMagazin kazao je što bi popravio u karijeri da može.

- Dao bi si savjet da nabavim jednog dobrog menadžera koji će raditi sve za mene i koji će uzimati pare za mene. Da ne sviram za gajbu piva, ko zna koliko prvih godina svoje karijere. Da nisam mlad i naivan. Nisam uopće razmišljao o tom nekom poslovnom dijelu, pa sam napravio mnogo loših odluka, mnogo je moglo to drugačije bit ali kako išta mnogi su naučili na mojim greškama, rekao je Edo koji je promovirao novi album "Moćno".

- Promocija je čudna u zadnja vremena jer promotivni putevi ne idu kako su prije išli. Malo smo zastarili svi sa tim promocijama i načinom na koji promovirati materijal. Tek kad sam uletio malo na Tik-tok i kad smo tamo ubacili neke videe imam osjećaj da je tada šira publika shvatila da je izišao album, kazao je reper.

Nedavno je otvoreno govorio o borbi s anksioznosti i smatra da mu je to bila dobra odluka.

- Ja sam imao velikih problema i dan danas s anksioznošću. Izbjegavam neke velike intervjue, nema me na televiziji, volio bi da to nije tako ali je*i ga. Takav sam i imam taj problem koji je nekad izraženiji nekad manje. Ja mislim da se o tome treba jako puno pričati, smatra Edo.

Ono što mu daje najveći poticaj za dalje i smirenost, kaže Edo, to je obitelj. U društvu supruge i kćeri Ariel – Yasmin njemu je kaže, najbolje.

- Ja uživam kod kuće. Ja sam ti obiteljski hrčak, ne volim izlazit previše. Kad izlazim to su svirke i to mi je posao i izlazak. Tako da sam ti kućni lik.Jaaako sam popustljiv otac, i ne valja mi to, ja to priznam. Jako sam popustljiv, jebi ga ja sam izbjegličko dijete i ljudi nisu bili popustljivi prema meni i sad sam to možda krenuo na previše ali mislim da je najbitnije biti prisutan i ja sam zadovoljan svojom prisutnošću i djeca nisu mi, oni imaju svojih 60-70 posto sebe i to tako treba biti, kaže.

