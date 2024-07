Ecija Belošević se rasplakala nakon suprugovog odlaska: Bojala sem se hoću li preživjeti sama s Leom

Voditeljica i PR stručnjakinja Ecija Belošević podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu jedan obiteljski trenutak. Objavila je video u kojem je je spojila snimku snimljenu prošle i ove godine i pokazala je kako izgledaju rastanci s njezinim suprugom Goranom Beloševićem i objasnila je zašto se oba puta rasplakala kada je Goran odlazio, a ona je ostala na Korčuli gdje njezina obitelj ima kuću. - Rastanci. Prošle godine sam plakala jer sam se bojala za Lea hoće li sve biti ok kad ostanemo sami na otoku (iako mi je sve s trudnoćom bilo u najboljem redu), a ove godine sam plakala jer sam se bojala za sebe hoću li preživjeti sama s Leom. Ne brinite, plačem kao da Goran ide u rat, a zapravo se išao naspavati. Prošlo (TEK) tjedan dana i preživljavamo uz pomoć bake i dide, ali svejedno odbrojavam dane kad će se tatica vratit - objasnila je Ecija u videu zašto se rasplakala. Njezin suprug javio joj se u komentarima i napisao: Obmanjuješ ljude, hahaha. Nisam se išao naspavati nego RADITI i svirati. Ne spavam nikad manje. S njezinom situacijom poistovjetile su se i neke njezine pratiteljice na ovoj društvenoj mreži i napisale joj kako su prolazile kroz slično.

- Pokazujem svom mužiću video i govorim: “Vidiš da nisam jedina žena koja plače kad pozdravlja muža prije puta.” Samo što sam ja plakala kad bi on samo na jedan dan išao na gažu. Puse tebi i Leiću, imate srećom baku i didu da niste sami! A miceki, suosjećam. Nisam imala baka servis i sve smo sami hendlali, samo što sam ja išla na put. Ja moram komentirati da nisam vidjela ljepšu ženu kad plače, prekrasni ste. Isti strah imamo. Ja sam prošle godine imala bebicu od 4 mjeseca i ostale smo same kod mojih 20-ak dana. Danas kad je veća - briga je veća - napisale su joj pratiteljice.

Ecija i Goran roditelji malenog Lea su postali prošle godine u prosincu, a nedugo nakon rođenja malenog Lea Ecija se putem Instagrama zahvalila svima na lijepim čestitkama nakon rođenja sina Lea i zamolila je sve za strpljenje i razumijevanje što ne može odgovoriti na svaku poruku, jer se oporavlja od poroda koji nije bio lagan.

- Svi dragi moji, prezahvalna sam vam na bezbrojnim porukama sreće i ljubavi kojima me punite i oprostite što nikome ne odgovaram. Doslovno se nisam stigla još javiti ni nekim bliskim prijateljima - napisala je Ecija na početku svoje objave na Instagram storyju te je u nastavku otkrila kako porod nije bio jednostavan. - Imala sam jako teški i nepredvidivi porod, tako da se oporavljam i dolazim k sebi. Žene, podijelim sve kad skupim snage. On je hvala bogu savršeno, kao što vidite, tako da sve to više nije ni bitno i ovo je nešto najljepše na svijetu Uskoro smo doma s najvećim poklonom na svijetu. Ljubimo vas sve i hvala vam - napisala je Ecija.

