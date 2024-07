Karijeru je počeo kao novinar a danas je jedna od najvećih pop zvijezda i proslavio je 70. rođendan

Neil Tennant, pjevač Pet Shop Boysa, jednog od najpopularnijih pop bendova svih vremena, proslavio je 70. rođendan. Grupa koju je još početkom osamdesetih osnovao s Chrisom Loweom nedavno je izdala novi album, a Tennantova životna priča više je nego zanimljiva.

Rođen je 10. srpnja 1954. u Newcastleu. Kao dijete, Tennant je pohađao St Cuthbert's Grammar School, katoličku školu za dječake. Njegove pjesme "This Must Be the Place I Waited Years to Leave" i "It's a Sin" odnose se na njegov rani život u katoličkoj školi i tamošnji strogi odgoj. Dok je bio u školi, Tennant je svirao gitaru i violončelo. Sa 16 godina svirao je u folk grupi Dust, čija se najpopularnija pjesma zvala "Can You Hear the Dawn Break?". Na njih je snažno utjecao The Incredible String Band. Tijekom svojih tinejdžerskih godina bio je član kazališta mladih u Newcastleu.

Godine 1975., nakon što je diplomirao povijest, Tennant je dvije godine radio kao urednik produkcije za Marvel UK, britanski ogranak Marvel Comicsa. Bio je odgovoran za angliciziranje dijaloga Marvelovog kataloga kako bi odgovarao britanskim čitateljima. Također je pisao povremene članke za stripove, uključujući intervjue s pop zvijezdama Marcom Bolanom i Alexom Harveyjem. Godine 1977. prešao je u Macdonald Educational Publishing, gdje je uređivao The Dairy Book of Home Management i razne ilustrirane knjige o kuhanju, sviranju gitare i drugim kućnim interesima. Zatim je prešao u ITV Books, gdje je uređivao knjige vezane za TV, a onda mu je ponuđen posao u Smash Hitsu da radi kao urednik vijesti britanskog teen pop magazina 1982. Sljedeće godine, postao je pomoćnik urednika. Također je uređivao The Smash Hits Yearbook od 1982. do 1985. godine.

U Smash Hitsu mu se ukazala prilika da ode u New York kako bi intervjuirao The Police. Dok je bio tamo, Tennant je dogovorio susret s Bobbyjem Orlandom, producentom kojem su se on i Lowe divili. Tennant je spomenuo da piše pjesme u svoje slobodno vrijeme, a Orlando je pristao snimiti neke pjesme s njim i Loweom. Inače, Tennat i Lowe upoznali su se 1981. godine u jednom dućanu s glazbenim instrumentima. Shvatili su kako oboje imaju zajedničke glazbene afinitete i odlučili napraviti grupu. Već prva suradnja s Orlandom, pjesma "West End Girls" postala je veliki hit. Od 1986. do danas Pet Shop Boys su izdali 15 albuma, a posljednji "Nonetheless" izašao je nedavno.

Tennant je otkrio da je homoseksualac u intervjuu iz 1994. u časopisu Attitude. Inače šuti o svom privatnom i romantičnom životu, preferirajući biti "čovjek misterije", kako on to kaže.

