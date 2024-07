Sin našeg pjevača ne prestaje šokirati Zagrepčane. Isklesanog torza smiješi se s jumbo plakata

Glazbenik Siniša Vuco je svom sinu, bivšem nogometašu i pjevaču Vilibaldu Vuci zabranio pjevanje nakon nastupa na Splitskom festivalu, no mladi se Vilibald pronašao u novom području - nekretninama, a očito je kako doista zna privući pažnju na sebe... Ovaj 27-godišnjak radi kao agent za prodaju nekretnina, a osvanuo je na plakatima diljem Zagreba, kako smo ranije izvijestili. Ovim "jumbo plakatima" raspoređenima kroz cijeli grad promovira svoje usluge, a uz njegovu fotografiju golog torza s plaže stoji poruka da mladi Vuco nekretnine prodaje "i kad je na godišnjem".

- Htio sam naći nešto nakon nogometa, gdje ću se baš predati u potpunosti, i to su na kraju ispale nekretnine. Sviđa mi se tip posla i način komunikacije s ljudima i što sam sebi organiziraš raspored, moraš biti discipliniran, trudim se ljudima naći najbolja rješenja, a i nekako sam pronašao zadovoljstvo u tome - objasnio je Vilibald za In Magazin te otkrio tko stoji iza ove ideje koja je zaintrigirala mnoge.

- Prijatelj i ja smo gledali jedan film gdje, zapravo, isto tako prijatelj iznenadi prijatelja koji je agent za nekretnine. Ovaj izađe na ulicu i vidi svoje postere oblijepljene po gradu. On je meni tad rekao: ‘ja ću to tebi napraviti‘ - prepričao je Vilibald i priznao da ga je prijatelj itekako iznenadio, ali da je zadovoljan reakcijama. Osim toga, sin Siniše Vuce, samoprozvani veliki zagovornik treninga, naglasio je kako "pločice pomažu u prodaji nekretnina", ali isto tako napomenuo da je trening dio života koji pomaže da se fizički i psihički osjećamo bolje. Također, dodao je kako ga otac podržava u "svemu što radi". - Zadovoljan je, pogotovo kad vidi da ja uživam u tome, da sam zadovoljan i ja u poslu. Tako da zadovoljan je i on - objasnio je Vilibald, koji je nogomet prestao igrati zbog problema s kukom i operacije.

Kada je riječ o njegovu zanimanju, napominje kako mu itekako odgovara rad s ljudima zato što su mu komunikacijske vještine i uslužnost prirodne, a smatra da i klijenti upravo to cijene. - To mi je, kao u nogometu, sam sam svoj gazda. Međutim, na čemu još moram raditi, te organizacijske vještine da sve zapisujem, da sve na vrijeme obavljam...Tipa kakvi su zidovi, kakva je fasada i tako te stvari...Tu još imam dosta prostora za napredak i na tome radim svakodnevno - rekao je mladi Vuco.

Inače, ovo nije prvi takav plakat Vilibalda Vuce - na prethodnom je pozirao u stilu tajnog agenta 007, a pored njega se protezao veliki natpis "Licence to sell".

