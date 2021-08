Dvojnik popularnog glumca zarađuje na račun sličnosti: 'Prije sam odmahivao rukom na usporedbe'

Nathan Meads (35) iz Velike Britanije gotovo je savršeni dvojnik popularnog glumca Brada Pitta. On na svom Instagram profilu često objavljuje svoje fotografije, ali i fotografije na kojima se uspoređuje s poznatim glumcem. „Već su mi kao 20-godišnjaku govorili da jako sličim. Usporedbe nikad nisu prestale, a ja sam uvijek na njih odmahivao rukom“, prisjetio se Meads za The Mirror. „Neki su išli tako daleko da su tvrdili da mi je majka sigurno imala aferu s Pittom te da mi je on otac“, ispričao je te dodao da ljudi često traže da se fotografiraju s njim.

Iako mnogi misle da je sjajno to što izgledaš kao poznata ličnost, Meads je otkrio koje su mane toga. Ispričao je da ima loš ljubavni život zbog silne sličnosti s Pittom. Objasnio je da je morao obrisati svoje profile na dating aplikacijama, jer su žene mislile da su mu profili lažni. Druge su ga optužile za catfishing, a neke su ga počele i uhoditi.

Meads je priznao i da od svoje sličnosti s Pittom može solidno i živjeti. Otkrio je da su ga prije tri godine angažirali kao dvojnika te da od toga posla može puno bolje zaraditi za razliku od posla građevinskog radnika što je po struci. Istaknuo je i da po nastupu zaradi između 200 i 500 funti, tj. između 1700 i 4400 kuna. Dodao je da ga je kontaktirala i Dorien Rose, slavna dvojnica Angeline Jolie te da nije mogla vjerovati da se prije nisu sreli.

