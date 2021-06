Državna radio i TV postaja bila je uzor poštenog i istinitog informiranja: Sada je izašlo na vidjelo da nije uvijek bilo tako

Da se BBC “nepošteno” ponaša, nije se moglo ni pomisliti. Za nas novinare, ali ne samo za nas, britanska državna radio i TV postaja bila je oduvijek uzor poštenog i istinitog informiranja. Ali sada je izašlo na vidjelo da nije uvijek bilo tako. Poznati intervju koji je Lady Diana u studenome 1995. dala novinaru Martinu Bashiru za program BBC-ovu Panoramu TV bio je iznuđen. Ni sada se ne govori o nelegalnom držanju novinara, već BBC-a.

Tako da je ondašnji direktor BBC-a Tony Hall, koji je bio nadređeni Bashiru u vrijeme dok je radio intervju, preuzeo odgovornost i podnio ostavku na mjesto predsjednika londonske Nacionalne galerije, na dužnost na koju je u međuvremenu postavljen. Taj je intervju gledalo 23 milijuna ljudi i potresao je britansku monarhiju. Porastao je broj Britanaca koji su htjeli da Velika Britanija postane republika. Lady Diana je tada izrekla “da ih je braku troje”, odnosno ona, princ Charles i njegova ljubavnica Camilla Parker-Bowles. Govorila je i o svojim ljubavnim avanturama s kapetanom vojske Jamesom Hewittom, o svojoj bulimiji, depresiji poslije porođaja, mazohističkim iskušenjima u koja ja padala… Bio je to jedan od onih intervjua koje bi htio imati svaki novinar. Sada se, međutim, otkrilo da je dobiven na prijevaru.

Udruženje stranih novinara u Rimu, sjećam se, organiziralo je 1985. u povodu 70-godišnjice svojeg nastanka (osnovano je 1912.) savjetovanje u Veneciji. Bili smo u najboljem venecijanskom hotelu Danieli. Pozvali smo mnoge važne ličnosti svijeta, kao što je američki predsjednički kandidat demokrat Gary Hart, koji je morao odustati od utrke za Bijelu kuću 1984. – 1988. (a bio je gotovo sigurni pobjednik) jer je imao izvanbračni ljubavni odnos s Donnom Rice.

Za novinare iz ostatka svijeta to je bilo nepojmljivo. Hart nam je objasnio kako se morao povući ne zbog izvanbračnog odnosa, već zato što je lagao Amerikancima jer nije rekao da ga je imao. Dakle zbog laži, a ne zbog varanja žene. Američkom narodu se ne smije lagati, kazao je Hart. Riječi koje danas izazivaju smijeh.

Direktor BBC-a: Ovaj kurvin sin govori gluposti

Pozvali smo i tadašnjeg direktora BBC-a i pitali ga kako državna radio-televizija može biti tako objektivna u razgovoru s političarima i općenito distancirana od državne politike vodeći istrage itd. BBC je bio svima, cijelom svijetu, uzor po tome. Direktor BBC-a nam je odgovorio da ti se, dok intervjuiraš političara, mora vrtjeti u glavi “ma koje mi gluposti govori ovaj kurvin sin (upotrijebio je upravo taj izraz, odnosno “son of a bitch)” pa ćeš znati koje mu sljedeće pitanje trebaš postaviti. Došli smo i do toga da ne samo da ima političara koji lažu svome narodu već i do pada hrama istine u novinarstvu.

List The Telegraph napisao je kako je intervju s Lady Di dobiven na prijevaru, a to je kazao i njezin brat Earl Spencer. Prošle je godine njezin sin, princ William, najavio kako je BBC pokrenuo istragu o tom intervjuu te je prokomentirao kako je to korak u pravom smjeru koji bi trebao pomoći u određivanju istine o potezima koji su doveli do onog razgovora.

Istragom je zaključeno da je BBC iznevjerio standarde integriteta i transparentnosti. Martin Bashir (58), koji je vodio razgovor s princezom Dianom, prekršio je načela BBC-a. Prošlog je tjedna Bashir podnio ostavku zbog, kako je kazao, zdravstvenih problema.

Nakon tog intervjua, koji je potresao cijeli svijet, a ne samo britansku monarhiju, Bashir je postao glavni urednik religioznog programa. Prije nekoliko mjeseci dobio je COVID-19. Ima četiri premosnice, a imao je i kiruršku intervenciju na srcu.

Intervju u kojem je Lady Diana govorila o muževoj ljubavnici kraljica je u privatnim krugovima ocijenila kao “zastrašujuću stvar” i zapovjedila Charlesu i Diani, koji su već tri godine živjeli odvojeno, da se odmah i službeno rastave, što su i učinili godinu dana poslije.

Sada je izašlo na vidjelo da je Bashir serijom laži uvjerio Dianu da mu se povjeri u razgovoru za TV. Te laži su poslije utjecale na povećanje depresije i paranoje kod Diane. Kazao joj je kako je njezino osoblje špijunira za novine i tajnu službu, da su njezini tjelesni čuvari pokrenuli odvratnu zavjeru protiv nje i da je Charles imao odnos s njihovom babysittericom. Čak je falsificirao bankovne dokumente uz pomoć grafičara BBC-a kako bi naveli njezina brata Spencera da utječe na sestru da da intervju.

Diana prekršila kodeks

Učinak je bio strašan. Diana je prekršila kraljevski obiteljski kodeks: “Nikada se žaliti, nikada objašnjavati” (Never complain, never explain) i ispričala svoju verziju povijesnih događaja i stavila pod sumnju da je njezin suprug Charles prikladan da bude kralj. Taj udarni val trajao je do njezine smrti 1997. kada je i pojačan, umnožen tragedijom princeze Diane. Za BBC je to težak ispit savjesti.

BBC je istragu povjerio umirovljenom sucu vrhovnog suda Lordu Dysonu, koji je konačno rasvijetlio cijelo pitanje. Najviše optužuje novinara Bashira koji je, uz ostalo, lažirao bankovne dokumente o uplatama te tako uvjerio Dianu u navodnu zavjeru protiv nje, a zbog toga mu je dala intervju. No, u cijelom događaju odgovornost snosi i BBC. Zamjenik direktora vijesti BBC-a Jonathan Munro kazao je kako im je odluku o ostavci Bashir povjerio u travnju, odnosno prije njegova drugog smještanja u bolnicu zbog još jedne operacije srca. Priopćio je kako se želi koncentrirati na svoje zdravlje.

Kako je Bashir uspio prevariti Dianu? Prema riječima njezina brata Spencera, novinar je uz pomoć grafičara BBC-a falsificirao, osim bankovnih izvadaka prema kojima su dvije osobe iz kruga njezina osoblja bili plaćeni da je špijuniraju, i potvrdu o pobačaju babysitterice Williama i Harryja Tiggy Legge-Bourke. Diana je već sumnjala da postoji odnos između Charlesa i Tiggy pa je, doznavši za pobačaj, doslovce pobjesnjela.



Novinar Bashir svu je tu falsificiranu dokumentaciju najprije pokazao Spenceru kako bi ga privolio da nagovori Dianu.

“Da nisam vidio svu tu dokumentaciju, ne bih nikada organizirao susret Bashira i moje sestre”, kazao je Spenser. Bashir je uvjerio Dianu u istinitost dokumenata koje joj je donio i zato je ona prekršila normu kraljevske kuće da ne komentira događaje u kraljevskoj obitelji.

Martin Bashir, koji je na prijevaru nagovorio princezu Dianu na eksplozivni intervju, ispričao se prinčevima Williamu i Harryju rekavši kako je nerazumno povezivanje njegovih postupaka s njezinom smrću.

Naime, bivši sudac Vrhovnog suda Velike Britanije lord Dyson objavio je izvještaj u kojem je otkrio da je Bashir naručio lažne bankovne izvode. Bashir se u razgovoru za Sunday Times “duboko ispričao” Williamu i Harryju navodeći kako ne vjeruje da joj je intervju nanio toliku štetu kao što to misle njih dvojica. Kaže kako nije htio nanijeti štetu princezi Diani te kako ne vjeruje da je to učinio. Diana je rekla što je htjela, kazao je Bashir, no zaboravlja kako je time prekršila obvezu o šutnji koju je potpisala, što je i te kako pogoršalo njezine već načete odnose s kraljevskom obitelji. Novinar BBC-a dodaje i kako su on i njegova obitelj voljeli Dianu i nisu joj željeli zlo.

Sinovi optužuju: Ubili ste je

Povjerljive informacije koje je iznijela u javnost pospješile si njezin razvod od princa Charlesa. Princeza je poginula nepune dvije godine nakon intervjua u prometnoj nesreći u Parizu dok su je progonili paparazzi.

Princ William, vojvoda od Cambridgea, oštro je kritizirao BBC jer je doprinio strahu, paranoji i izolaciji princeze Diane rekavši da su upravo to bile emocije koje je njegova pokojna majka osjećala u godinama prije smrti. I princ Harry, drugi njezin sin, reagirao je i za Dianinu smrt okrivio neetične prakse medija.

“Domino-učinak kulture iskorištavanja i neetičnih praksi na kraju joj je oduzeo život”, kazao je Harry.

“Mislim da ne mogu biti odgovoran za mnoge toga što se događalo u njezinu životu i kompleksna pitanja vezana za te odluke. Mislim da je sugestija da sam odgovoran i za njezinu smrt nerazumna i nepravedna”, kazao je Bashir.

No, taj je intervju izazvao još veću pozornost medija i javnosti oko svega što je princeza Diana radila, pa su tako pratili u Parizu dok je bila s tadašnjim ljubavnikom Dodijem Al-Fayedom, sinom vlasnika robne kuće Harrods u kojoj se opskrbljivala i kraljevska obitelj. U ljeto, odnosno 31. kolovoza 1997., kada je njihov automobil bježao pred paparazzima, u tunelu Pont de l’Alma u Parizu udario je u zid i njih je dvoje poginulo.

To je bila velika tragedija i pokazala je koliko je Diana bila voljena. Ljudi su ostavljali cvijeće pred njezinom kućom i plakali. Bila je upravo kao svijeća na vjetru (Candele in the Wind) kako joj je pjevao Elton John. Bio sam u Londonu i napisao kako su Englezi pokazali da nisu tako hladni kako se mislilo, već su osjetljivi kao i europski južnjaci, kao i Talijani. Za razliku od građana, kraljevska je obitelj bila je jako hladna u času Dianine smrti. Na Buckinghamskoj palači nije odmah zastava spuštena na pola koplja i to je razljutilo građane. Ni dva dana poslije Dianine smrti kraljica Elizabeta nije prozborila ni riječ. Tadašnji premijer Tony Blair upozorio je kraljevsku obitelj na ljutnju građan zbog njihova držanja prema Diani. Tek pet dana poslije Dianine smrti progovorila je kraljica Elizabeta. Kaže se kako je Blair svojim upozorenjima spasio kraljevinu i kraljevsku obitelj.



Kolektivna emocija koja je zahvatila Veliku Britaniju zbog smrti Diane i držanje kraljevske obitelji samo je povećao rascjep koji je postojao između njih i građana. Napokon je progovorila i kraljica Elizabeta, ali nije baš bila uvjerljiva i nije smanjila jaz. No, s vremenom su se osjećaji promijenili i kraljevska obitelj i podanici su se približili jedni drugima.

Sadašnji premijer Boris Johnson izjavio je kako je zabrinut zbog rezultata istrage lorda Dysona.

“Mogu samo zamisliti koje je stanje duha kraljevske obitelji i nadam se da će BBC poduzeti sve mjere kako se nešto slično više nikad ne bi dogodilo”, kazao je Johnson. Naravno, britanska vlada, jer je BBC državna radio-televizijska postaja, može također poduzeti neke mjere.

Već je bilo i nekih otkaza, a 21. svibnja ostavku je podnio i Tim Suter, predsjednik administrativnog vijeća Ofcoma (Office of Communications), ureda koji regulira komuniciranje u Velikoj Britaniji. On je bio jedan od upravitelja na BBC-u i bavio se unutarnjom istragom o Bashiru 1996. Delegirana upraviteljica Ofcoma Dame Melanie Dawes izjavila je kako je Tim Suter podnio ostavku na svoj položaj uz dogovor s njom te da ona odmah stupa na snagu.

Bashir, kao i mnogi novinari u to vrijeme, tretirali su princezu Dianu kao “zlatnu koku”. Računali su na njezine slabosti, posebno samoću, kako bi dobivali informacije i prodavali ih medijima. BBC-ov novinar joj je čak kazao kako je prate agenti tajne službe MI5, a onda je pridodao drugu laž, odnosno da je princ Edward zaražen sidom.

Opsjednuta babysittericom Tiggy

Bashir je vješto konstruirao laži. Znajući da je Diana bila gotovo opsjednuta babysittericom svoje djece, izmislio je da je Tiggy zatrudnjela s Charlesom, no Diana nije provjerila je li ta tvrdnja istinita.

U razgovoru za BBC Diana je kazala kako je mislila da su odlična momčad te da je očajnički voljela supruga i htjela sve podijeliti s njim, kao što to događa u svakoj dobroj obitelji, ali je postojala Camilla, u koju je Charles bio odavno, od 1970., zaljubljen, dakle prije nego što je upoznao Dianu. Poslije Dianine smrti Charles se 2005. oženio Camillom. Charles i Camilla ponovno su počeli “hodati” 1986. napisao je Jonathan Dimbleby u biografskoj knjizi “Charles, princ od Walesa”, dodavši da za to nije postojao dokaz. Prestali su se, naime, viđati nakon što se Charles vjenčao s Dianom. Camilla Parker Bowles bila je uzrok udaljavanja Charlesa i Diane. Zbog toga je i kazala kako ih je u braku bilo troje. “Bilo nas je previše, prava gužva”, kazala je Diana. Za svoj odnos s časnikom Hewittom kazala je da su bili veliki prijatelji i da joj je pomogao u teškim trenucima. Bila je zaljubljena u njega, ali u knjizi o tom odnosu, kaže, izrekao je mnoge laži.

Diana je priznala da je htjela biti kraljica srca, a to je na koncu i postala. Ispunila joj se barem jedna želja. Kraljica srca nije lako postati, a u tome je uspjela. Lady Diana obilježila je jednu epohu, a njezina je smrt otkrila koliko su je ljudi voljeli te da su Englezi ipak emotivni. Bila je više od supruge budućeg kralja, bila je svijeća na vjetru, nježno biće u raljama novinara, tragačima za senzacijama koji su joj, na koncu, i došli glave, htjeli to priznati ili ne. Nježna svijeća na vjetru uvijek će gorjeti.

