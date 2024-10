Domaća koncertna atrakcija vraća se u Zagreb: 'Postojale su razne teorije oko imena, ali meni je zvučalo bedasto'

Svemirko, jedno od omiljenih imena regionalne glazbene scene, bend čiji su koncerti senzacija sama za sebe, tri godine nakon nastupa u Tvornici kulture, vraćaju se u Zagreb, te će svirati u klubu Boogaloo 18. listopada. Na koncertu će publiku provesti kroz svoju glazbenu biografiju, a možda premijerno predstaviti i nešto glazbe s upravo najavljenog albuma koji će biti objavljen u suradnji s Universal Music Hrvatska, a s kojeg su nedavno i predstavili singl "Po tijelu". Svemirko je počeo kao solo projket Marka Vukovića, koji nam je i najavio koncert.

Nakon tri godine i brojnih nastupa po regiji Svemirko se vraća u Zagreb. U Bogaloo svirate 18. listopada. Kako se osjećate prije zagrebačkog koncerta i što možemo očekivati na tom nastupu?

Pa generalno smo okej, postoji pozitivna nervoza oko toga hoće li sve proći po planu, ali ništa pretjerano. Na nastupu se može očekivati presjek svih do sad objavljenih albuma i singlova u malo osvježenim aranžmanima i ko zna šta još sve bude.

Nedavno ste potpisali za Universal i objavili singl "Po tijelu". Kako ste odlučili s nezavisne etikete ipak ući u mainstream?

Istina je da, prodali smo se. Hehe. Ma sumnjam da ćemo mi ikad biti mainstream, ali treba malo probati i tu stranu novčića. Malo profesionalniji pristup nam neće škoditi.

Najavljen je i novi album, kako će on izgledati?

Novi album bi mogao izaći nekad u prvoj polovici iduće godine i mogao bi biti recimo dosta žešči, ali ko zna, vidit ćemo, Treba uvijek ostaviti prostora da se nešto dogodi.

Lani ste u jednom intervjuu rekli kako više nećete raditi nove albume nego samo singlove/spotove. Zašto ste se ipak predomislili?

Predomislili smo se zato što napokon imamo materijala za kompletan album.

Svemirko je prvo bio solo projekt, a danas je bend. Tko su sve članovi?

Istina. Članovi su Antonio Bošnjak, Dario Sušanj i Marko Vuković.

Počeli ste prije devet godina kao misteriozni solo projekt. Zašto ste izabrali ime Svemirko? Jednom ste rekli kako vas je inspiriralo ime natjecatelja kviza Najslabija karika?

Postojale su razne teorije oko toga kako je nastalo ime, svašta smo znali drobiti, ali istina je ta da zapravo nema nekog posebnog razloga. Meni se to učinilo kao zgodan naziv za bend jer je dosta bedasto.

Kada je izašao vaš prvi singl "Zbogom Proleteri", neki su komentirali da zvuči kao da je iz 1985., a ne iz 2015. Kako ste došli na ideju da radite lo-fi produkciji i synth-pop kada to uopće nije bilo popularno kao danas?

Pa bilo je popularno u inozemstvu, krenio je taj neki val još cca 2008-9. Ja sam to odmah popratio, samo mi je trebalo dugo dok krenem to i sam raditi, jer sam bio zaglavio u nekoj eksperimentalnoj chillwave elektronici.

Jesu li vas iznenadile prve reakcije i brojni fanovi koje ste brzo dobili?

To je definitivno bilo iznenadjenje i nitko to nije očekivao, najmanje ja. To je baš bilo lijepo i nadam se da će ostati s nama još dugo vremena. Veliko hvala!

Svirali ste po cijeloj regiji, koje biste koncerte izdvojili? Je li bilo i nekih neobičnih nastupa?

Pa bilo je stvarno super koncerata, počevši od Kseta, preko Dragstora u Beogradu pa Kino Šiške u Ljubljani, itd. Međutim mislim da nam je najbolji konert ovog ljeta definitivno bio u Sarajevu, u Kinu Bosna.

Čime se još bavite u životu? Može li se danas u Hrvatskoj živjeti od glazbe?

Ja osobno živim od glazbe, ali dečki imaju poslove. Mislim da se generalno može živjeti od glazbe ali potreban je ozbiljan rad i posvećenost. Kao i kod svakog biznisa. Vjerujem da je tržište dovoljno veliko i jako da se može.

Pratite li Eurosong? Ima li šanse da možda i Svemirka gledamo na Dori, pa možda i na Eurosongu?

Ne.

Koji su vam planovi nakon ovog koncerta?

Idemo dalje, nove stvari, novi spotovi, novi koncerti pa kud puklo da puklo.

