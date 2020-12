Domaća glumica zablistala u fantastičnoj kolekciji brenda DeLight za blještavi kućni tulum

Godina koja je na izmaku po mnogočemu je utjecala na naše živote. Globalna pandemija pomrsila je svima planove, uzimala nam je komad po komad dijelove ustaljene svakodnevice, ''otela'' nam je i Advent, ali ne mora nam ''ukrasti'' Božić i doček Nove godine. Te dvije prigode, koje ćemo ove godine dočekati u krugu najmilijih, možemo iskoristiti najbolje što možemo, jer tko zaslužuje više da se osjećamo dobro u svojoj koži nego mi sami i naši najbliži? A kako bolje provesti posljednju noć u godini nego u fantastičnom i blještavom izdanju, posuti srebrnim šljokicama i obgrljeni luksuznom svilom? Doček Nove godine u novoj haljini savršen je način za osvetu godini na izmaku i tako joj okrenuti leđa. I u trenucima kad nema pompoznih proslava i izlazaka, nova haljina koju ćete darovati sami sebi i u njoj izgledati kao princeza, odlična je ideja.

Foto: Matea Smolčić Senčar

“Kad razmišljam o blagdanima, u glavi uvijek imam blještavilo i malenu dozu glamuroznosti, i upravo sam takvom osmislio i ovu mini kolekciju. Nikad nisam bio od onih koji će Novu godinu dočekati u trenirci pa makar je dočekao i kod kuće, a ovu posebno ne vidim takvom. Trebamo 2020. ispratiti sa stilom i osjećati se dobro i tu slavljeničku noć okruženi najmilijima kod kuće”, zaključuje Ivan Friščić.

Poznat po divnim krojevima koji savršeno ističu žensku siluetu, sjajan hrvatski modni brend DeLight by Ivan Friščić, za nadolazeće dane pripremio je savršenu mini blagdansku kolekciju, koja odiše dobrim vibracijama s naglaskom na šljokičasti disco moment, a to je upravo ono što nam treba, kako bi na najbolji mogući način dočekali ''ljepšu budućnost''. Ivan je popularnost među pripadnicama ljepšeg spola stekao upravo radi svojih vječnih komada koji nikad ne izlaze iz mode, a za božićne i novogodišnje kućne tulume pripremio je divnu liniju all-time nosivih klasika, samo s jednim svečanijim pomakom. Kolekcijom tako prevladavaju haljine izrađene od svile i metaliziranih niti (lurexa); a ističu se i mala srebrna haljina od šljokica; smoking od vune, svile i lurexa; mala crna haljina od vune i elastina i statement kaput od buklea. Inspiracija za vizuale kampanje, kao i samu kolekciju, bio je disco glam 1970-ih i 1980-ih prenesen na atmosferu ludih tuluma koji će nam svima ove godine zasigurno nedostajati, no to nije razlog da se ne uredimo za kućni party koji može doseći i bolju atmosferu, zar ne?

Foto: Matea Smolčić Senčar

Vrhunski krojevi i najkvalitetnije prirodne tkanine podrijetlom iz Italije, poput svile i viskoze, temeljne su odrednice svake kolekcije, pa i ove, kojom se posebno ponose, a uz to smatraju kako je sad više nego ikad važno podržati hrvatske proizvođače, pa i domaći dizajn. Kao glavni razlog nove kampanje Ivan ističe da odjećom želi ugoditi vjernim klijenticama, kao i svim budućim. Kolekciju kreira s ciljem da se u njoj osjećaju zanosno, samouvjereno i moćno. Unatoč izazovnim vremenima, trudi se ostati dosljedan svom tempu i marljivo smišlja i radi na kolekcijama te nastoji pokazati kako je i dalje tu, za njih.

Kao zvijezda blagdanske DeLight kolekcije izvrsno se snašla glumačka zvijezda Nadia Cvitanović, sjajno utjelovivši disco glam djevojku. I inače obožavateljica odjevnih komada s Ivanovim potpisom, Nadia je izjavila:

“Svaka DeLight kolekcija dočarava senzualnost, a ova je posebna zbog dodane crtice blagdanske ekscentričnosti. Konstrukcije odijela, kaputa i haljina pokazuju vještinu, a upotreba ekskluzivnih tkanina i drugačiji motivi otkrivaju Ivanov potpis. Kad radim s Ivanom, znam da sam u sigurnim rukama.”

Foto: Matea Smolčić Senčar

Od prvog dana kad je stupio na scenu, DeLight ima jasan cilj – stvarati i kreirati odjevne komade za žene koje znaju što žele, žene koje cijene kvalitetu tkanine i umijeće izrade jer se odjeća izrađuje na način na koji se to radilo u minulim desetljećima kad su te karakteristike bile standard, a danas su postale luksuz. Ova zavodljiva blagdanska kolekcija sve je to i više, s jednom itekako potrebnom dozom optimizma i raskoši koju želimo i možemo priuštiti sami sebi.

Fotografije potpisuje Matea Smolčić Senčar, za make-up je bila zadužena Mihaela Dodić, za frizuru Draška Topić, a za kreativno vodstvo Davide Rossetti.