Dječica u 'The Voiceu' osvojila su srca gledatelja, kao što to nitko nije već dugo zadnjih godina na domaćoj televiziji

The Voice Kids // HRT 1 - pet ruža

Gotovo 330.000 ljudi! Toliko je gledatelja u subotu okrenulo broj ili poslalo poruku za nekog od kandidata u finalu dječje verzije popularnog showa "The Voice"! Pritom je odlučeno da se sva prikupljena sredstva doniraju Udruzi Krijesnica za pomoć djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima, što je prekrasan kraj jedne još ljepše priče. Usporedbe radi, slični su showovi, prema podacima dostupnima na internetu, zadnjih godina skupili jedva nekoliko desetaka tisuća glasova, a smatralo bi se velikim uspjehom ukoliko bi dosegli ili prešli brojku od 100.000 njih. Tim više ova impresivna brojka od 330.000 glasova potvrđuje ono što smo već i ranije znali - dječica u "The Voiceu" osvojili su srca gledatelja, kao što to nije već dugo zadnjih godina na domaćoj televiziji. Pritom je to najviše pošlo za rukom 9-godišnjem Marinu Vrgoču iz Ploča, koji je gledatelja osvojio podjednako svojim izvedbama koliko simpatičnošću i dječačkim šarmom. Upravo su ta pozitivna energija svih natjecatelja, ali i cijelog tima, od sjajnog žirija do svih ostalih uključenih u projekt, privukli publiku. Bez ijednog ružnog komentara na društvenim mrežama (bila je isključena mogućnost bilo kakvog komentiranja tijekom cijelog showa), bez videa koji kandidate prikazuju u lošem svjetlu, bez skandaloznih objava, bez vulgarnosti, drame i negativnosti. Dakle, suprotno od svega na što smo inače navikli u većini reality showova. I publika je glasno poručila - da, to želimo!

Svijet prema nogometu: Brazil // HRT 2 - četiri ruže

Tko je najbolji strijelac Brazila svih vremena? Je li to Neymar? Možda Ronaldo? Ili Ronaldinho? Ne, sve su to netočni odgovori jer najbolja svih vremena u Brazilu, i u muškom i ženskom nogometu je - Marta. Tim iznenađujućim podatkom počinje prva epizoda dokumentarnog serija iz 2023. godine "Svijet prema nogometu" koja se emitira na Drugom programu HRT-a, a koji je sasvim drugačiji od svega što se očekuje kada se pročita njegov naslov. Ne, to nije još jedna saga o tome kako je nogomet super i kako nas sve usrećuje. Autor Trevor Noah, inače južnoafrički komičar, pisac, producent, politički komentator, glumac i televizijski voditelj, kroz pet je epizoda odlučio ispričati priču o društvenim, socijalnim, političkim i gospodarskim problemima i nepravdama u svijetu, ali kroz prizmu nogometa. I to je jedna od najboljih televizijskih ideja u dugo vremena. Jer kako autor kaže, nogomet je prisutan svuda i nogomet je pravo ogledalo društva. U prvoj epizodi naglasak je stavljen na nejednakosti između muškaraca i žena pa tako frapira podatak da su nogomet, kada se iz Engleske proširio u Brazil i apsolutno osvojio tu zemlju, igrali baš svi, otvarani su i podjednako i muški i ženski nogometni klubovi. No onda su se muškarci tomu usprotivili i nogomet je zakonski za žene bio zabranjen desetljećima. U zemlji u kojoj je svakog DANA ubijeno u prosjeku 12 žena i nogomet je način borbe pa danas mlade igračice, nakon što je zabrana ukinuta, pokušavaju sve da se izbore za svoj položaj. Jer nogomet je uistinu zrcalo društva. A žene u Brazilu prvo moraju preživjeti izvan terena, na bi uspjele biti nogometašica. Snažna je to poruka koju šalje prva epizoda, a iduće se bave pitanjem migracija kroz prizmu nogometa, nemilosrdnog financijskog svijeta, teških radnih uvjeta...

Mistična rijeka // RTL - dvije ruže

U moru hiperprodukcije filmova upitne kvalitete, treba pohvaliti kada se iz arhive izvuče neki od filmova koje zaista vrijedi pogledati. Tako se na RTL-u za vikend mogla uhvatiti "Mistična rijeka". Riječ je o kriminalističkoj drami iz 2003. godine, koju je režirao Clint Eastwood, a temelji se na istoimenom romanu Dennisa Lehanea. I knjiga i ekranizacija skupile su samo pohvale, prvenstveno zbog snažnih likova i mračne atmosfere, a film je osvojio i dva Oscara - za najboljeg glumca (Sean Penn) i najboljeg sporednog glumca (Tim Robbins).

Smrtonosno oružje 2 // Doma TV - jedna ruža

Malo za promjenu, nešto drugačije na Domi. Plejadu repriziranih serija prekinu tu i tamo filmovi, a ovaj je put odabir pao na hit iz 80-ih godina - "Smrtonosno oružje 2". Akcijski triler iz 1989. godine nastavak popularnog filma iz 1987, a glavne uloge ponovno tumače Mel Gibson i Danny Glover. Ponovno pohvala za prisjećanje na stare klasike, posebice kada se radi o Domi TV koja i inače ima problema s raznovrsnim sadržajem.