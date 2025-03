Darko iz 'Ljubav je na selu' zabrinuo mnoge priznanjem: 'Ne osjećam se dobro. Pomažem drugima, a meni nitko'

​Darko, kojeg su gledatelji upoznali u 17. sezoni popularnog showa Ljubav je na selu, nedavno je odlučio promijeniti svoj izgled i pustiti bradu. Kako kaže, razlog za to je želja za malom promjenom."Odlučio sam malo pustiti bradu, maskirati se", izjavio je Darko.

No, osim fizičkog izgleda, progovorio je i o svom zdravstvenom stanju, koje trpi zbog prevelikog angažmana na poslu. "Ne osjećam se dobro. Moram se posvetiti sebi. Čini se da previše radim. Za sve druge sam dobar, za sebe nisam. Pomažem drugima, a meni nitko. Ne odbijam nikome pomoći. Ustat ću usred noći i pomoći. Muči me karpalni tunel na ruci. Morao bih to operirati. Valjda ću nekad naći vremena", otkrio je za RTL.hr.



Darko je priznao da trenutno ne traži ljubav niti se planira emotivno vezati. "Sve je po starom. Ništa se ne mijenja. Samo posao, ništa drugo. Iskreno, ni ne tražim ništa. Imam obveza i privatnih stvari. Ne želim se vezati jer to traje i ispadne tko zna kako. U statusu mirovanja sam. Izgubio sam vjeru u ljubav, malo se dopisujem sa ženama. Ne želim ništa trenutno. Moram neke stvari posložiti po pitanju posla i doma", iskreno je rekao.

Ipak, otkrio je kakvu ženu bi volio kraj sebe kada dođe pravo vrijeme. "Želim naći nekog tko će biti kraj mene i s kim ću moći funkcionirati. Ne može to ići na daljinu. Ona treba biti ovdje u Nizozemskoj ili se ja vratiti u Hrvatsku, no trenutno nisam u fazi traženja. Ne žurim nigdje po pitanju toga. Uživo je uživo", zaključio je Darko. Iako je sada fokusiran na posao i vlastito zdravlje, tko zna – možda se ljubav ipak pojavi kada je najmanje očekuje.

