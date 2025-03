U Big Brotheru je prevarila dečka, a skoro se udala zbog nemoralne ponude za 7 godina mlađeg

Nekadašnju pjevačicu u usponu i natjecateljicu reality showa Big Brother, Ines Huskić poznatu i kao Yness, domaća javnost prvotno je upoznala tijekom showa Hrvatska traži zvijezdu. Tijekom boravka u BB kući započela je vezu sa sedam godina mlađim manekenom Fabijom Čulinovićem, zbog kojeg je prekinula vezu iz vanjskog svijeta.

- Ne da se tu ništa sakriti, mislim da je ovo moje vani gotovo. Ja sam si neke stvari sa sobom raščistila da mogu funkcionirati ovdje i to je to. Bila sam spremna preuzeti rizik očito kada sam došla ovdje, pa neka ide kako ide. Neću ništa preozbiljno shvaćati, jer sve što riskiraš u životu nosi neke svoje posljedice - rekla je nakon što je shvatila da joj se sviđa Fabio. Ubrzo nakon prepustila se i vrućim poljupcima pred kamerama. - Čovjek se može kontrolirati do određene granice. Ona je žena, ja sam muškarac. Postoje pravila privlačnosti i to je to - komentirao je on dok je još boravio u realityju. Ines je potom svom dečku iz "vanjskog svijeta" napisala pismo. - Sorry za sve, zovem čim izađem - kratko je poručila u suzama.

Big Brother je potom izazvao Ines i Fabija da svoju vezu ovjekovječe pravim brakom, na što im je BB bio spreman dati vrtoglavih tadašnjih 250 tisuća kuna. Nakon premišljanja, odlučili su ipak pristati na tu nemoralnu ponudu, kako su je ocijenili neki stanari kuće. - Ne želim nikog iz pravog svijeta da bude na vjenčanju osim matičara i starih stanara što je Fabijeva želja. On također želi da mu najbolji frend bude kum, a ja želim Kristinu za kumu - istaknula je Ines.

Potom je zatražila barem 20 vjenčanica kako bi ih mogla isprobati. Fabio je ipak nešto skromniji i zna da želi nositi sivo odijelo, prsluk i kravatu. Dok su mladenci govorili svoje želje, shvatili su i da žele potpuno drugačije svadbe. Dok Ines nije željela 'seljačije' ni pod razno, Fabio je želio 'tradicionalnu svadbu'. Nakon toga je Big Brother odlučio da troškove svadbe snose sami mladenci, što bi dovelo do toga da se nagrada od 250 tisuća kuna umanji za 90 tisuća kuna. Ines i Fabio tad su od svega odustali. Na kraju je on završio na četvrtom mjestu, a ona je bila drugoplasirana, odmah iza pobjednika Romana Obilinovića.

Ines je prilikom ulaska u BB kuću istaknula da svojom najvećom pogreškom smatra to što je studirala u Hrvatskoj, a ne u inozemstvu. Stoga ne čudi da se nakon showa preselila u Amsterdam. - Uz hrpetine dobrih prijatelja, obitelj u Hrvatskoj, čak i uz mogućnost da za razliku od mnogo Hrvata nađem posao i normalno živim od plaće, činilo se da je ostajanje u mentalnom sklopu koji tamo vlada opet stajanje na mjestu, ako ne i u rikverc. Plaću ćeš možda dobiti, a možda nećeš. Trebala sam odmah u krimose jer je to najbolji CV za doći do pozicije kod nas - ispričala je nakon izlaska iz Big Brothera.

Otkrila je kako je odlučila odseliti se. - O odlasku razmišljam od kraja fakulteta, no razvoj osobne situacije u kojoj sam mijenjala karijere je sve skupa odgodio. Dok sam bila na faksu, radila sam paralelno, štedjela i malo-malo zapalila putovati po Europi pa sam usputno njuškala u kojem gradu je kakva situacija. Amsterdam je odmah dao "feel good vibe". Šarm malog grada, a prilike velikog. Teško je dati objektivnu sliku jer sam doselila, eto, pred pola godine - ispričala je. Na kraju je Ines odustala od glazbene karijere i okrenula novu stranicu u životu.

