Danijela Martinović otkrila što ju usrećuje pa dobila komentar: 'Grašo je gospodin, vidim da se ne obazireš'

Pjevačica Danijela Martinović ponovno se javila svojim pratiteljima na Instagram profilu i ispričala im da je shvatila koji trenuci u životu je čine sretnom.

"Previše se ozbiljno shvaćamo... Shvatila sam kako je jedino važno to da smo mirni unutar sebe, da poklonimo drugom čovjeku, stvorenju, malo pažnje, osmijeh, neku lijepu riječ jer upravo su ti mali trenuci ono što čini život sretnim", napisala je pjevačica.

Brojni su je u komentarima podržali te joj ostavljali emotikone srca.

"Tako je, Danijela. Najmanja sitnica čovjeka čini sretnim", napisala joj je jedna pratiteljica.

"Vidim da se ne obazireš na zle komentare tako i treba. To što svoju intimu držiš samo za sebe je dokaz koliko si dobra osoba. Grašo je gospodin i vjerujem da ti je život s njim bio lijep bez obzira što su se vaši putevi razišli. I to je dio života", poručio joj je jedan pratitelj, no splitska pjevačica se nije oglašavala.

Nedavno je pjevačica na Instagramu objavila i video te pratiteljima ispričala čime se intenzivno bavi u posljednje vrijeme. Također, Danijela je sa svog profila obrisala fotografije s Petrom Grašom te ga otpratila s Instagrama, a na toj društvenoj mreži više ne prati ni Hanu Huljić.

Podsjetimo, pjevačica i glazbenik Petar Grašo nedavno su prekinuli svoju ljubav dugu 24 godine. Par je posljednji put zajedno viđen u ožujku 2020. godine u zagrebačkom kinu Cinestar na predstavljanju Danijelinog albuma “Neopisivo”. Tada ju je Petar zaljubljeno gledao iz prvog reda i pružio joj najveću podršku u nastajanju glazbene priče koju je tada predstavljala. Međutim, to nije bio slučaj mjesecima prije kada je u listopadu 2019. predstavljala knjigu “Šalabahter života - Neopisivo”.

Na promociji, koju je vodila poznata voditeljica Karmela Vukov Colić, u poznatoj zagrebačkoj knjižari Danijeli su mnogi došli iskazati potporu, ali ne i Grašo koji je tada izostao s velikog događaja u karijeri 50-godišnje pjevačice. Već se tada u estradnim krugovima počelo govoriti o ozbiljnijim problemima. No malo je tko mogao znati da će vrlo brzo prekinuti vezu. Svoju su ljubavnu priču započeli prije više od dva desetljeća. Sve ovo vrijeme o njoj su rijetko progovarali, ali činjenica je da se uz nju ne veže niti jedan skandal. Vezu nikada nisu okrunili brakom, a više su puta istaknuli da svoju intimu drže za sebe.

