Danijela Martinović nostalgična je za prošlim vremenima

Hit Danijele Martinović “Kao prekjučer” posljednjih se tjedana nalazi na vrhu nacionalne top liste kao i onih diljem Hrvatske i regije. Pjesma Ivana Huljića zaraznog je ritma i gotovo je svatko od nas već pjevuši, a ujedno je time i ostvarena dugogodišnja Danijelina želja da ima pjesmu emotivnog karaktera u potpisu mladog i iznimno talentiranog Ivana Huljića.

„Kada me prije nekoliko mjeseci nazvao Ivan Huljić da mi kaže da je napisao jednu pjesmu za mene -zapravo dvije, bila sam jako sretna. U tih nekoliko prvih sekundi dok sam čitala te stihove mnogo toga u meni nakon dugo vremena sjelo je na svoje mjesto. Po stoti put posvjedočila sam da se sve događa baš onda kada se treba dogoditi - ni mrvicu prije ni mrvicu poslije!“ – izjavila je Danijela.

Pjesma ''Kao prekjučer'' zapravo pjeva o nostalgiji za vremenima koja su prošla. Najčešće dok ih prolazimo, nismo svjesni, a onda kada prođu žalimo za njima. No bez obzira na sve, na kraju refrena priča poentira - Zato uzmi sve što ti Život da. Ne propuštaj prilike tek tako, kao da ih ima beskonačno jer to nije istina. Svatko ima samo određeni broj prilika, ali kvaka je u tome što nitko ne zna koliko.

Najiskreniji period koji živimo je djetinjstvo - jer tada smo samo to, djeca, neuprljana, neopterećena, iskrena, zaigrana. Jedino što oni znaju je radovati se Životu i Život se raduje njima i s njima. Također, Starost - jer tada znamo da je to zadnji čin našega života. Nema više trčanja za stjecanjem titula, stresa, dokazivanja. Ostaje nam samo želja da svaki trenutak bude ispunjen i sretan. To je cilj našeg cijeloga putovanja – biti sretan.

Sudeći prema uspjehu pjesme diljem regije, Danijela nije mogla poželjeti bolji početak nove godine. Iza singla “Kao prekjučer” stoji dobro uhodani tim vrijedne glazbene radionice Huljić, gdje glazbu potpisuje Ivan Huljić, tekst jedinstvena Vjekoslava Huljić, a aranžman Leo Škaro.

Spot za pjesmu sniman je na nekoliko lokacija u Splitu pod redateljskom palicom Vojana Koceića. Emotivno je ovo druženje jedne generacije prijatelja koji se u starijim danima prisjećaju razigranog djetinjstva. Ova emotivna priča najbolja je poruka Danijele kojom najavljuje godinu u kojoj ćemo zajedno otkrivati nove svjetove, energije i biti bliži jedni drugima.