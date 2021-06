Danijela Dvornik uzrujana: Vozila sam unuku sinoć u Hitnu i nisu joj mogli pomoći, pa gdje to živimo?

Danijela Dvornik svojim se obožavateljima na Instagramu požalila da je iza nje neprospavana noć. Naime, njezina kći Ella trenutno sa suprugom Charlesom seli iz Zagreba u Istru pa je kćeri Balie i Lumi ostavila kod bake na čuvanju dok ne završe sa selidbom. No, djevojčice su bolesne, a mlađa Lumi čak je završila i na Hitnoj. Što se točno događalo Danijela je opisala na svom Instagramu.

"Sinoć sam imala jako turbulentnu noć. Balie nije mogla zaspati, a u konačnici kad je zaspala, probudila se Lumi koja nije mogla satima zaspati. Obje su jako prehlađene, s tim da Lumi ima začepljen nosić, pun sline i teško joj je disati, a spava na prsima. I pokušala sam sve, poze... Nemam pojma što sve nisam isprobala. Doduše, nisam imala ništa da joj dam u taj nosić, a ispuhati ga nisam mogla, i žalila sam za svojim starim usisivačem i onom puhalicom za nos koja rješava sve probleme", započela je Danijela i dodala kako je u dva sata poslije ponoći zajedno s Balie odvela Lumi u Hitnu.

"Kad smo došli na Hitnu, doktor ju je primio i pregledao uho, grlo, nos... Međutim, to je sve bilo što je mogao učiniti. I to je ono što me najviše frapiralo. Ne mislim da je doktor nešto loše napravio, dapače, nego uvjeti u Hitnoj su takvi da vam zapravo ne mogu pomoći, barem ne ovdje na Braču", pojasnila je i dodala nakon što su uspostavili dijagnozu da je djevojčica puštena kući.

"Dali su mi nekakve čepiće, ali to je čisto da se malo smiri. Očekivala sam da joj barem ispušu nos, bar s nekakvom otopinom ili špricom, međutim očito da to nemaju ili ne rade... Bila sam jako ljuta, digla sam djecu u dva sata ujutro i sva sam bila izbezumljena jer nisam znala što da radim s Lumi. Shvatila sam da je recimo imala nekakvu upalu i da je trebala antibiotik ja ne znam što bih. Jer danas ljekarne ne rade, mi na Braču nemamo dežurne ljekarne u 21. stoljeću, na Braču koji živi od turizma i poprilično napučen....", kazala je Danijela i dodala kako ona nije spavala cijelu noć.

"Jutros sam bila spremna da ubijam po mjestu koliko sam bila živčana i neispavana", rekla je Danijela iskreno i dodala da su joj prijatelji koji imaju djecu pomogli s lijekovima i da je Lumi bolje.

"Stvarno je sramotno da jedan otok nema dežurnu ljekarnu. I ne znam kako se ljudi ne pobune na Braču protiv toga. Nervira me ta učmalost ljudi, nitko se tu ne buni radi ničega. Mislim da je jedna dežurna ljekarna tu potrebna, sad će doći turisti, ne daj Bože da nekom djetetu skoči temperatura ili nešto. To me stvarno nervira, je l' to mora biti tako, je l' mi živimo u, ne znam kako bih nazvala ovu idiotariju od zemlje u kojoj ništa nije kako treba biti", kazala je Danijela isfrustrirano i upitala Bračane što oni misle o tome što nemaju dežurnu ljekarnu.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku sa Zdenkom Kovačiček