Daniel Popović otkrio tko je bila fatalna Džuli: 'Njeni roditelji bili su fascinirani sa mnom'

Daniel Popović 1983. godine predstavljao je bivšu Jugoslaviju na Euroviziji s pjesmom "Džuli" i osvojio visoko četvrto mjesto. Zahvaljujući toj pjesmi postao je poznat širom Europe, a njegov album "Bio sam naivan" prodao se u više u 700 tisuća primjeraka, te tako postao najprodavaniji album svih vremena u bivšoj zemlji. Daniel je u razgovoru za Inmagazin otkrio i tko je bila "Džuli" kojoj je posvetio pjesmu. Ona je zapravo Njemica Angela, koju je upoznao na ljetovanju u Crnoj Gori, kad je imao samo 17 godina.

- To je jedna mlada djevojka koja je došla u pratnji svojih roditelja. Oni su bili fascinirani sa mnom. Oni su me gledali, slušali na pozornici i onda je prišao tata i kaže da se strahovito dopadam njegovoj kćeri i da su oni potpuno za ukoliko se ja slažem da dok su oni na moru provedemo skupa, naravno pod kontrolom. I onda smo se mi malo družili i onda je to bilo to. I nikad se više nismo čuli, otkrio je Daniel.

Inače, Daniel je sa sinom Sebastian nedavno snimio duet "Odlazim", za koji je Sebastian kazao da mu je ostvarenje sna. Pjesmu je napisao poznati hitmejker Miro Buljan.

- Mislim da je on sad sazrio i kao muškarac i kao persona, individua i došao je trenutak da s tako zrelim svojim djetetom napravim duet. Ovdje se čini što se tiče izbora pjesme da je nekako slađa tuđa, nego naša, jer se tu nikako nismo mogli uskladiti, pa je tako pala odluka za Miru Buljana, o njemu se zna, o njemu ne treba previše govoriti, on je izvanredan, rekao je Popović.

Osim slične boje glasa, Daniel i Sebastian imaju i neke zajedničke karakterne crte.

- Ja sam tvrdoglav i uporan ali mislim da smo oko različitih stvari tvrdoglavi i uporni. Svatko na svoj način. Ja sam više u oblacima, i danas, on ne, on je čvršće na zemlji. Sebastian je dobar, dobrog srca, voli pomoći drugima, alturista je po karakteru, empatičan je tip, tu smo negdje slični, rekao je Daniel.

