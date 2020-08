Dala je nadu mnogima koji nisu billi prihvaćeni, a onda je osjetila moć i preko noći postala zla

Uvijek nasmijana, raspoložena, prijateljski nastrojena, draga... To su riječi kojima su kolege, suradnici i prijatelji iz svijeta šoubiznisa opisivali komičarku i voditeljicu Ellen DeGeneres.

Milijuni obožavatelja svakodnevno su palili televiziju u isto vrijeme kako bi gledali njezin show, a kasnije i videe koje su nakon emisija objavljivali na YouTubeu. No u zadnje vrijeme klima se počela mijenjati. Naime, nakon što je nizozemska youtuberica Nikkie de Jager podijelila svoje iskustvo iza kulisa showa, mnogi DeGeneresini bliski suradnici odlučili su u javnost iznijeti neke detalje koji mnogima omiljenu voditeljicu ne prikazuju baš u najboljem svijetlu.

Nikkie je u Elleninu showu bila početkom ove godine, a u travnju je otkrila da je komičarka nije pozdravila, usto nije imala ni pristup WC-u koji je bio rezerviran za druge goste showa (kao što su dečki iz benda Jonas Brothers) koje je voditeljica smatrala važnijima. Youtuberica je, čini se, otvorila Pandorinu kutiju jer su se mnogi DeGeneresini bivši zaposlenici ohrabrili i počeli iznositi svoja iskustva. Neki na društvenim mrežama, a neki izravno za strane medije. Novi detalji o njezinu odnosu prema djelatnicima svakodnevno izlaze u javnost, a iako je voditeljica poznata po tome da se nakon svake svoje pogreške obrati publici, ovaj put nije to učinila. No nakon što joj je show završio pod istragom medijske kuće Warner Media, Ellen se odlučila ispričati – ali samo priopćenjem.

“Žao mi je zbog svega. Od prvog dana ova je emisija trebala biti mjesto sreće. Mjesto gdje nitko neće podignuti glas na drugu osobu i svi će biti tretirani jednako, s punim poštovanjem. Neke su se stvari očito ipak promijenile. Razočarana sam što pojedini moji kolege to tako vide i zbog toga se ispričavam. Svatko tko me poznaje zna da nisam takva osoba i da sam priželjkivala da ovaj show bude nešto sasvim drugačije. Jedva čekam da ponovno počnemo sa snimanjima. Neke sam stvari prepuštala drugima, misleći da će napraviti posao kako želim i mislim da treba. Vidim da to ipak nije funkcioniralo i neke ćemo stvari morati promijeniti kako se ovakva situacija više nikad ne bi ponovila”, napisala je voditeljica koja, kako pišu strani mediji, ozbiljno razmišlja o tome da se povuče iz javnosti i prekine snimati svoju emisiju – zauvijek. Razlog je tome što je više od deset bivših, ali i nekih sadašnjih suradnika u javnost izašlo sa svojim ispovijestima o tome kako je bilo raditi za Ellen. Kazali su kako je radno okruženje bilo puno omalovažavanja, straha, ali i rasizma.

– Takve se situacije događaju gotovo uvijek kada se kamere ugase. Ona se prikazuje potpuno drugačijom osobom, no u stvarnosti je grozna – kazao je jedan zaposlenik koji je htio ostati anoniman zbog straha od tužbe. Neki djelatnici otkrili su da je Ellen otkaze dijelila šakom i kapom. Otkaze bi dobili ako su išli na bolovanje, sprovode bliskih članova obitelji, a jedna osoba dobila je otkaz jer je objavila fotografiju iz ureda. Jasna je bila i razlika u tretmanu suradnika koji su joj se svidjeli i onih kojima baš nije bila zadovoljna. Jedne je obasipala darovima i komplimentima, dok je druge ignorirala ili maltretirala. Osim njih javili su se i poznati glumci, kao što je Brad Garrett iz serije “Svi vole Raymonda” koji je otkrio kako je DeGeneres odlučila prebaciti svu krivnju na producente, no da on smatra da je ona direktno odgovorna za to što su njega i neke njegove kolege, ali i zaposlenike loše tretirali na setu. U tvitu je napisao kako je to godinama u Hollywoodu bila javna tajna.

Osim njega, javila se i glumica Lea Thomson, poznata po ulozi u filmu “Povratak u budućnost” te je potvrdila da je sve što je Garrett rekao točno, složivši se da je sama voditeljica kriva za to i da ju treba držati odgovornom. Obožavatelji su u šoku jer se DeGeneres uvijek u javnosti predstavljala kao topla i pristupačna osoba. Mnogi su je zavoljeli već krajem devedesetih kada je otkrila da je lezbijka na javnoj televiziji. Učinila je to u jeku popularnosti humoristične serije “Ellen” u kojoj je glumila neurotičnu knjižničarku. Priznala je da voli žene u showu voditeljice Oprah, o homoseksualnosti je govorila i u časopisu Time, a gej je bio i njezin lik u seriji “Ellen”, koja je ubrzo nakon što je priznala – ugašena. Komičarkin hrabar potez godinama je bio inspiracija mnogima, kao i njezin stabilan brak s glumicom i modelom Portiom de Rossi kojim je naučila “srednju Ameriku” da se ne boji lezbijstva, zbog čega su joj često gledali kroz prste. Isto tako, kao početak pada mnogi navode i njezino tajno prijateljstvo s bivšim američkim predsjednikom Georgeom Bushom, poznatim po svojim homofobnim stavovima. Mnogi su promijenili mišljenje o voditeljici kada je dijelila luksuzna sjedala u publici za vrijeme ragbi-utakmice Dallas Cowboysa. Zamjerili su joj što se druži s nekim tko je otvoreno napadao ljude kao što je ona te da je zbog iznimnog bogatstva koje je stekla zaboravila svoje moralne vrijednosti, da je zaboravila biti čovjek i brinuti se za slabije.