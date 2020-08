Naša pjevačica nakon tragedije ponovno postala majka, bebi dala tradicionalno ime

Pjevačica Pamela Ramljak je rodila. Malenu djevojčica na svijet je došla jučer,a to je potvrdila i Ramljak na svom Instagram profilu. Objavila je fotografiju malene djevojčice koja ju drži za palac te napisala: "Dobrodošla Maria 8.8.2020. Hvala Gospe. Srce je potpuno".

Pamela je već ranije otkrila da je presretna zbog nove bebe.

Foto: Instagram

"Još jedno srce kuca ispod mog. Presretna sam i zahvalna na ovom blagoslovu. Antun će dobiti bracu ili seku! Baby nr. 2 is on the way", napisala je tada Pamela ispod fotografije na kojoj pozira s trudničkim trbuščićem u bijeloj pripijenoj haljini. Ispod objave odmah su se zaredale čestitke na prinovi, a pridružile su se i brojne poznate Hrvatice. Inače, dvije i pol godine prije rođenja sina Pamela je izgubila dijete nakon osam tjedana trudnoće, što nju i supruga nije obeshrabrilo već dodatno osnažilo.