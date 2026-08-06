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HUMANITARNI KONCERT

Poznati detalji Thompsonovog spektakla u Vukovaru: Evo kada kreće prodaja ulaznica

Šibenik: Koncert Marka Perkovića Thomsona na Šibenskom Šubićevcu
Foto: Zvonimir Barisin
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VL
Autor
Vecernji.hr
06.08.2026.
u 11:30
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Marko Perković Thompson održat će 29. kolovoza koncert "Vukovar - Zajedno za budućnost". Dobit nakon podmirenja troškova bit će usmjerena na završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika

Marko Perković Thompson najavio je veliki humanitarni koncert koji će se pod nazivom "Vukovar – Zajedno za budućnost" održati u gradu heroju 29. kolovoza. Kako su poručili organizatori, događaj je osmišljen kao više od glazbenog spektakla, s ciljem da se zajedništvom pomogne realizacija dvaju značajnih projekata. Cjelokupna dobit nakon pokrivanja troškova usmjerit će se na završetak izgradnje studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te na kampanju "I ti si Vukovar" za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

- Vukovar ima posebno mjesto u srcu hrvatskog naroda. Drago mi je što ćemo se ponovno okupiti u gradu heroju, ali ovoga puta i s ciljem da zajedno učinimo nešto dobro - poručio je Thompson, pozvavši sve ljude dobre volje da se pridruže. Podršku je dao i vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, istaknuvši čast što je Vukovar domaćin događaja koji spaja desetke tisuća ljudi s plemenitim ciljem te pozivajući na snagu zajedništva i solidarnosti.

Provincijal Hrvatske salezijanske provincije don Milan Ivančević zahvalio je svima na potpori, naglasivši kako će budući studentski dom biti mjesto gdje će brojni mladi pronaći siguran dom tijekom studija. Organizatori su dodali kako vjeruju da će večer ostaviti trajan trag kroz konkretnu pomoć. Prodaja ulaznica započinje u petak, 7. kolovoza, u 12 sati putem platforme Sportify Events, dok je za građane Vukovara osigurana i fizička prodaja karata u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke.

FOTO Noć za pamćenje! Thompson okupio rijeke ljudi, pogledajte veliku galeriju
Šibenik: Koncert Marka Perkovića Thomsona na Šibenskom Šubićevcu
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VIDEO: Thompson poslao poruku braniteljima, pogledajte kako je bilo na koncertu u Šibeniku
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
karte Vukovar humanitarni koncert Marko Perković Thompson showbiz

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