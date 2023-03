Crveni tim odnio pobjedu: Dok je par njih htjelo podijeliti nagradu s plavima, neki su burno reagirali

Iako se činilo da su svega na korak do gubitka igre, crveni tim u zadnji tren preokrenuo je tijek natjecanja u svoju korist i uspio osvojiti ne samo pribor za lov ribe nego i jednu od kvalitetnijih riba karipskog mora. Kako bi im pripala nagrada morali su proći poligon. Na početku poligona nalazio se plato uz pomoć kojeg su morali doći do druge platforme na kojoj su trebali uzeti sidro. To im je sidro poslužilo za dohvaćanje loptice iz mora u kojoj je bio ključ s kojim su morali otključati kovčeg u kojem se nalazilo još jedno sidro. Drugo im je sidro bilo sredstvo s kojim su na cilj trebali dovući dvije kocke i prebaciti ih preko drvene ploče. Natjecatelj koji je prvi sa sidrom do sebe dovukao obje kocke osvojio je jedan bod. Samo šest bodova bilo je potrebno da priskrbe nagradu.

Amer i Marko koji su započeli igru, do samog kraja su bili izjednačeni, ali Amer je na kraju uspio osvojiti bod za svoju ekipu. Uslijedio je još jedan bod za plave koji im je priskrbila Antonia. Potom je Denis koji je igrao protiv Luke, osvojio i treći bod za plavu ekipu. Više sreće imali su plavi i u srazu Ane i Marine, pri čemu je Marina plavima donijela i četvrti bod. A onda se sreća počela mijenjati. Enea koji se želio dokazati u borbi protiv Bojana nije uspio zaraditi poen, pa je crvenima pripao njihov prvi bod u ovoj igri. U natjecanju između Filipa i Lazara, crveni su zaradili još jedan bod. Potom ih je još bliže izjednačenju rezultata približila Marija koja je pobijedila igrajući protiv Nore. Izjednačio je Luka koji je igrao protiv Amera, a bod prednosti donijela im je Marija u novoj rundi. Pobjedu je šestim bodom za crveni tim potvrdio Bojan u srazu s Davidom.

„Željeli smo ovu nagradu. Ali crveni su bili odlični. Sreća je malo na našoj strani, malo na njihovoj. Osoba sam koja se ne pouzda u sreću, više u strategiju“, rekao je Amer dodavši kako će sada svi raditi na tome da nešto ulove kako bi se najeli. „Mislim da smo bili pregladni. Želja mi je bila prevelika i bila sam zato brzopleta“, kaže Antonija.

„Bio nam je potreban preokret. Drago mi je da sam to uradio, da sam preokrenuo igru i završio. Poligon je bio sjajan, protivnici kao i uvijek fenomenalni. Jako nam je drago i zbog naše nagrade. Mislim da smo na pola igre shvatili da smo zapravo gladni i da se ne računa ono što smo jučer jeli, već da nam ovo treba“, istaknuo je Bojan.

Dok je u plavom plemenu sumorno raspoloženje zbog novog gubitka, Nora je svjesna toga da nije pobijedila otkad je došla, pa je rekla da jedva čeka nominacije i odlazak kući. „Ja sam šeprtlja“, požalila se. Za razliku od plavog, crveno pleme još jednom slavi i pjeva zbog fine večere koju će si pripremiti. „Najviše su me obradovale naočale jer mi je baš to trebalo da povećam ulov, tj. da vidim pod vodom“, kaže Bojan, glavni ribolovac crvenoga tima.

Iako su neki članovi crvenog tima plavima htjeli prepustiti ribu, Luka i Lazar jako su se pobunili protiv toga, najviše zato što su ih pojedini članovi plavih svojim negativnim komentarima i dovikivanjima tijekom igre pokušali demotivirati. „Nakon pobjede čuo sam komentare da bismo im mogli dati ribu, kad smo već dobili svu tu opremu za lov. Pomislio sam da je to dobra ideja. Marko se složio samnom. Luka i Lazar su malo burnije reagirali jer su bili protiv“, objasnio je Bojan završetak igre u kojem su plavi ostali kratkih rukava.

