Chefovi Michael Gollenz i Deni Srdoč kuhali za protagoniste najboljih tv serija

Najznačajnija filmska smotra istočne Europe slavi 30. rođendan. U program Festivala, koji se održava od 16. - 23. kolovoza 2024., uključeno je više od 250 filmova, a prati ga 784 akreditiranih novinara iz cijelog svijeta. S posebnom se pažnjom i ove godine iščekivala dodjela nagrada Srce Sarajeva za TV serije i prateća gala večera u Hotelu Hills na Ilidži. Zajedno su je pripremila dva vrhunska chefa iz dva vrhunska restorana s Kvarnera: Michael Gollenz (Trofej veliki chef sutrašnjice Gault&Millau Croatia 2022), - chef kuhinje restorana Alfred Keller (1 Michelin*) u luksuznom Boutique Hotelu Alhambra u Malom Lošinju, te Deni Srdoč (Trofej mladi talent godine Gault&Millau Croatia 2018) - vlasnik restorana Nebo (1 Michelin*) i Hidden Wine Bistroa u Rijeci. Ljubitelje mesa oduševili su juneći tartar s vinaigretteom od začinskog bilja s Lošinja i biftek s grilanim keljom, vegetarijanci su uživali u mariniranom tartaru od kvinoje s mrkvom te steaku cikle s chutneyem od cikle i jabuke, a svim su gostima za desert poslužene karamelizirane žitarice sa smokvama u portu. Mesne i vegetarijanske delicije na večeri pratila su vina vinarije Saints Hills.

Drugi put zaredom Turistička zajednica Kvarnera partner je najsvečanije večere Sarajevo Film Festivala, a ove godine pridružili su im se i pripadajući otok Lošinj i Lošinj Hotels & Villas. Kvarner je regija bogate povijesti na raskrižju kultura i civilizacija, još bogatijeg gastronomskog nasljeđa koje se stalno nadograđuje njegujući autohtonost i razvijajući kvalitetu, te je s razlogom osvojila titulu Europska Regija Gastronomije 2026. Jedinstven spoj mora, otoka i gorja te ispreplitanje morske i kontinentalne klime, tokom cijele godine oplemenjuju regiju Kvarner vrhunskim namirnicama, koje kreativni chefovi pretvaraju u rapsodiju nezaboravnih mirisa i okusa. Čak 46 restorana i POP mjesta iz regije Kvarner uvršteno je u hrvatsko izdanje gastronomskog vodiča Gault & Millau koji četvrti put sudjeluje u realizaciji najsvečanije večere Sarajevo Film Festivala.

GALERIJA: FOTO Holivudska elita prošetala crvenim tepihom u Sarajevu

“Ugled i popularnost Sarajevo Film Festivala, nudi nam izuzetnu mogućnost za povezivanje promocije turističke ponude Kvarnera s filmskim festivalom. Posebno važno za Kvarner je predstavljanje destinacije kao Europske regije gastronomije. Osim promocije kroz kulinarske kreacije dva velika kvarnerska chefa, Denija Srdoča i Michaela Gollenza, i njihovih timova, Kvarner se svakodnevno predstavlja i kroz prikazivanje promotivnog spota “It`s all about the taste“ prije filmskih projekcija na velikom platnu otvorenog gradskog kina s 3000 mjesta. Gastronomija i filmska industrija idealan su spoj u promociji svake turističke destinacije, a Sarajevo Film Festival je izuzetna prilika za susrete s predstavnicima globalne filmske industrije, medijima, te za predstavljanje širokom krugu međunarodne publike. Za Kvarner, koji postaje i sve traženiji “filmski set“ tijekom cijele godine, ali i regija domaćin brojnih filmskih festivala, ova je promocija iskorak na ciljano, globalno tržište” - rekla je dr. sc. Irena Peršić Živadinov, direktorica TZ Kvarnera.

Uzvanici večere imali su priliku okusiti Kvarner, a prikazan im je i mali dio njegovih ljepota. Naime, novi spot čelističke zvijezde Stjepana Hausera - “Secret Garden” - svjetsku je premijeru imao upravo na ceremoniji dodjele Srca Sarajeva za TV serije. Spot sniman na divljim, kulturološki značajnim i glamuroznim lokacijama Lošinja, otkriva fascinantnu privlačnost otoka vitalnosti. No, kao što Hauser kaže: “1 visit is worth 1000 pictures“. “Posebno smo ponosni što je ovaj svjetski poznati violončelist upravo na našem otoku pronašao inspiraciju za svoju novu glazbenu priču. Ovaj spot ne samo da prikazuje ljepote Lošinja, već će pozvati sve ljubitelje prirode, glazbe i jedinstvenih doživljaja da osobno istraže i otkriju sve što Lošinj nudi” - rekao je Dalibor Cvitković, direktor turističke zajednice Grada Malog Lošinja. Poziv TZG Malog Lošinja i TZ Kvarnera za zajedničku promociju na jubilarnom Sarajevo Film Festivalu sa zadovoljstvom su prihvatili i Lošinj Hotels & Villas, koji oduvijek streme najvišoj razini u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.

VEZANI ČLANCI:

“Upravo to predstavljamo i u Sarajevu, gdje je Michael Gollenz, Executive Chef Boutique Hotela Alhambra, zajedno s čuvenim kvarnerskim chefom Denijem Srdočem, pripremao gourmet večeru na ovom nezaboravnom događanju. Vjerujem da je to put upoznavanja Losinj Hotels & Villas, te poziv svima da nas posjete” - rekao je Zoran Pejović, Chief Growth and Strategy Officer Jadranka turizma.

Dodjela Srca Sarajeva za TV serije okupila je 180 protagonista - glumaca, redatelja, scenarista i producenata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. Strukovni žiri sastavljen od 500 profesionalaca, za nagrade u 14 kategorija nominirao je osam serija, a među njima je bila i “Gora” iz Hrvatske.

“Znam kako dišeš“ kreatora Jasmile Žbanić i Damira Ibrahimovića osvojila je sedam nagrada u kategoriji za dramske serije za najbolju dramsku seriju, za najbolju glavnu glumicu (Jasna Đuričić), za epizodnu glumicu (Jelena Kordić Kuret), epizodnog glumca (Mirsad Kurić), zvijezdu u usponu (Lazar Dragojević), scenarij (Jasmila Žbanić i Elma Tataragić) te režiju (Nermin Hamzagić).

Srce Sarajeva za najboljeg glavnog glumca posthumno je pripalo Žarku Lauševiću (1960. – 2023.), za ulogu Živojina Mišića u seriji “Vreme smrti“.

Srce Sarajeva za najbolju komediju osvojila je serija “Princ iz Eleja“ kreatora Elme Tataragić, Dušana Vranića, Enesa Zlatara i Amre Bakšić Čamo. Ova je serija u kategoriji Komedija osvojila i Srce Sarajeva za najboljeg glavnog glumca (Alen Muratović) i za scenarij (Elma Tataragić, Dušan Vranić, Enes Zlatar).

“Radio Mileva“, serija Nebojše Garića, osvojila je tri Srca Sarajeva u kategoriji Komedije – za najbolju glavnu glumicu (Olga Odanović), zvijezdu u usponu (Kris Gavrić) i režiju (Elmir Jukić).

Na ceremoniji dodjele nagrada u Hotelu Hills uručena su i Počasna Srca Sarajeva za podršku razvoju Sarajevo Film Festivala, a osvojili su ih francuski producent Philippe Bober i Austrijanac Christof Papousek - suvlasnik Constantin Film-Holdinga. Priznanja im je uručio predsjednik Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra. Večer dodjele nagrada maestralno je vodio glumac Tarik Filipović, koji je na kraju i zapjevao.

“Serije iz različitih zemalja unutar regije sve više privlače širu publiku: za to su zaslužni tradicionalni emiteri u regiji koji prepoznaju vrijednost ovakvog sadržaja za svoje programe ali i globalni streameri prisutni na našem tržištu koji kupuju sve više lokalnog sadržaja. Vjerujemo da je uloga strukovnih nagrada dodatno promovirati ono najkvalitetnije što ovaj sadržaj nudi i time potaknuti cjelokupan sektor na stalno podizanje kvalitete“ - izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Nakon službenog dijela ceremonije, uzvanici su se opustili na zabavi u organizaciji Porsche Centra Sarajevo, a pridružili su im se i chefovi Gollenz i Srdoč. I oni su te večeri primali samo komplimente: svojim gastronomskim kreacijama osvojili su filmaše.

VIDEO: Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu, publika mu posvetila transparente