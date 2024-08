Hrvatski skladatelj podijelio apel teško bolesnog oca koji želi kćeri ostvariti jednu posebnu želju

Hrvatski skladatelj i autor glazbe za brojne holivudske filmove Goran Dragaš na društvenim je mrežama objavio apel jednog teško bolesnog oca. Naime, kći teško bolesnog čovjeka koji je poželio ostati anoniman, fan je glumca Matta Smitha, a Dragaš je svoje pratitelje pitao da mu pomognu doći do glumca. Matt Smith gledateljima je poznat po seriji 'House of Dragon' te 'Doctor Who'. Otac, prenosi Dragaš, boluje od non-Hodgkin limfoma koji je u četvrtom stadiju te se priprema za enetualni ishod,a skladatelj kaže da ne želi ovo nazvati njegovom posljednjom željom.

''Ima kćer s posebnim potrebama, ima 20-ak godina i velika je obožavateljica filmova i serija, posebice glumca Matta Smitha.Ona komunicira koliko joj to mozak dozvoljava, ali je gledala ''Dr. Who'' puno puta, sve sezone sa Smithom, a zbog njega je počela gledati i ''House of Dragon'', napsiao je skladatelj i nastavio:

''Otac traži ako postoji neki način da se kontaktira Matt Smith i da snimi 6,7,8 sekundi videa gdje govori ime te djevojke i pozdravlja je, ili nešto tako. Znam puno ime njenog oca, ali je odlučio ovo sve objaviti anonimno, pa ću poštivati njegovu želju. Njeno ime je Ema.''

Na kraju je zamolio ljude za pomoć.''Jako sam emotivan kada je riječ o ovakvim teškim stvarima. Ima li ikakav način da pomognemo ovom ocu dati poklon svojoj kćeri? Svaka pomoć je dobrodošla.''