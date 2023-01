Četvero djece kraljevske obitelji u jednom danu ostalo bez titula, a ovo je razlog

Četvero unučadi danske kraljice Margarete (82) od prvog dana 2023. godine više ne nose titule prinčeva i princeza. Bivši prinčevi Nikolai, Felix, Henrik i Athena, djeca kraljičinog mlađeg sina Joachima, sada su samo grofovi Monpezata. Riječ je o tituli francuskog podrijetla naslijeđenoj od djeda, princa Henrika.

Naime, kraljica je ovu odluku donijela jesenas te tada istaknula kako to radi po uzoru na druge europske kraljevske obitelji. Željela je smanjiti monarhiju te svojoj unučadi omogućiti normalniji život.

- Kraljičina odluka u skladu je sa sličnim prilagodbama koje su druge kraljevske kuće napravile posljednjih godina. Kraljica želi stvoriti okvir za četvero unučadi kako bi mogli oblikovati vlastite živote u puno većoj mjeri bez ograničenja posebnim razmatranjima i dužnostima koje formalna pripadnost danskoj kraljevskoj kući kao institucija uključuje - priopćili su tada.

Vijest je bivšim prinčevima teško pala, ali kraljica nije popustila i promijenila odluku. Svog sina Joachima o ovoj odluci obavijestila je samo nekoliko dana prije negu ju je objavila, a i on je bio zatečen. Nakon svega, svoju odluku je pojasnila i na službenom profilu.

- Posljednjih dana bilo je žestokih reakcija na moju odluku o budućem korištenju titula za četvero djece princa Joachima. To me, naravno, pogađa. Dugo se čekalo na ovu odluku. S mojih 50 godina na prijestolju, prirodno je gledati i unatrag, kao i naprijed. Moja je dužnost i želja kao kraljice osigurati da se monarhija nastavi oblikovati u skladu s vremenom. Ponekad to zahtijeva donošenje teških odluka i uvijek će biti teško pronaći pravi trenutak. Nošenje kraljevske titule podrazumijeva brojne obaveze i dužnosti koje će ubuduće biti odgovornost sve manjeg broja članova kraljevske obitelji. Ovu prilagodbu vidim kao nužnu kako bih zaštitila budućnost monarhije. Odlučila sam to kao kraljica, majka i baka, ali kao majka i baka podcijenila sam koliko se moj najmlađi sin i njegova obitelj osjećaju pogođenima. To ih je povrijedilo i žao mi je zbog toga. Nitko ne bi trebao sumnjati u to da su moja djeca, snahe i unuci moja velika radost i ponos. Sada se nadam da ćemo kao obitelj pronaći mir u ovoj situaciji - stajalo je u objavi.

Valja istaknuti i kako gubitkom svojih titula Nikolai, Felix, Henrik i Athena nisu izgubili svoja mjesta u liniji naslijeđivanja.

VIDEO Slavni glumac doživio tešku nesreću na Novu godinu, helikopterom je odmah prebačen u bolnicu