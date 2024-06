Bolesna pjevačica otkrila što je radila nakon smrti supruga: 'Nisam znala da bi me moglo ubiti'

Glazbena diva Celine Dion boluje od neurološkog poremećaja sindroma ukočene osobe o kojem je nekoliko puta do sada govorila, kao i prestala nastupati, a sada je otkrila da je patila od tako jakih grčeva mišića da su joj se zbog toga slomila rebra. U svom prvom televizijskom intervjuu nakon dijagnoze s novinarkom Hodi Kotb za NBC News, Dion je rekla da je imala toliko jake s bolove da su joj se slomila rebra. U istom intervjuu priznala je i da je bila ovisna o lijekovima. Lijekove koje je uzimala bili su oni za ublažavanje grčenja mišića. Zbog bolova je, tvrdi, uzimala i do 90 grama Valiuma. Napominje i da se njeno tijelo brzo počelo navikavati na lijek, pa bi bol ponovno brzo počela osjećati.

"Nisam znala da bi me to moglo ubiti. Uzela bih, na primjer, prije nastupa 20 miligrama Valiuma i dok bih došla od garderobe do backstagea, već bi prestao djelovati", rekla je Dion.

Ovisnosti se uspjela riješiti tijekom pandemije. Pomogao joj je liječnik nakon što je sama sa sobom osvijestila da joj taj lijek ne može pomoći da riješi poslovne obveze, ali ni ublažiti emocionalnu bol koju je osjećala nakon što je preminuo njen suprug.

Ranije je otkrila još neke detalje o svojoj bolesti.

"U jednom sam trenutku imala slomljena rebra jer ponekad je jako teško“, rekla je te potvrdila da je to bilo od grčeva. Dion je također rekla da je, kada doživi grč mišića u grlu, to osjećaj "kao da te netko davi, kao da ti netko gura grkljan". Dodala je da grčevi mogu biti i u abdomenu, kralježnici, rebrima. „Grče se i ne možete ih pomaknuti."

Podsjetimo, Dion je 2022. godine dijagnosticiran rijedak i neizlječiv sindrom, a ranije je rekla da joj on "uzrokuje poteškoće kada hoda i ne dopušta joj da koristi svoje glasnice i pjeva na način na koji je navikla". U intervjuu za francuski Vogue u travnju rekla je da je očajna, ali je također potvrdila da pokušava ponovno raditi na pjevačkoj karijeri.

"Nisam pobijedila bolest jer je još uvijek u meni i uvijek će biti. Nadam se da će se dogoditi čudo, da ćemo naći način da je izliječimo kroz znanstvena istraživanja, ali trenutno moram učiti živjeti s njom. Dakle, to sam sada ja, sa sindromom ukočene osobe", rekla je Dion. "Pet dana u tjednu podvrgavam se atletskoj, fizikalnoj i vokalnoj terapiji. Radim na prstima, koljenima, listovima, prstima, glasu... Moram naučiti živjeti s tim i prestati se preispitivati. U početku bih se pitala: 'Zašto ja? Kako se to dogodilo? Što sam učinila? Jesam li ja kriva?'" dodala je pjevačica.

"Život ne daje nikakve odgovore. Samo ga treba živjeti. Imam ovu bolest iz nepoznatog razloga. Kako ja to vidim, imam dva izbora. Ili treniram kao sportaš i naporno radim ili se isključim i ostanem doma, slušam svoje pjesme, stanem pred ogledalo i pjevam sama sebi. Odabrala sam raditi cijelim tijelom i dušom, od glave do pete, s medicinskim timom. Želim biti najbolja što mogu. Moj cilj je ponovno vidjeti Eiffelov toranj", zaključila je tada.

Nakon toga je najavila i dokumentarac „I am Celine Dion“ koji bi na Primeu trebao biti dostupan od 25. lipnja. U intervjuu u svibnju je priznala i kako su simptomi bolesti počeli dosta ranije, još 2008. godine, no ona ih je ignorirala.

- Možda će ovo zvučati čudno, no ja sam bila sretna kada su mi napokon rekli o čemu se radi. Napokon sam mogla početi živjeti s ovom bolešću i nisam više morala patiti i živjeti u neznanju. Nadam se da ovo neće uplašiti ljude, već da će ih umjesto toga upozoriti. Trebalo mi je 17 godina da shvatim što mi se događa. Preklinjem vas, nemojte čekati toliko dugo, rekla je Celine tada.

