Bolesna glumica progovorila o oporavku nakon kemoterapije: 'Bilo me sram zbog drugih što nisam uspjela'

Glumica Selma Blair već neko vrijeme obavještava svoje obožavatelje o tijeku terapije za multiplu sklerozu, koja joj je dijagnosticirana u kolovozu 2018. godine. Posljednje je otkila kako trenutno ne osjeća svoju lijevu nogu ni kukove.

Glumica s pratiteljima dijeli sve, od liječenja, uključujući kemoterapiju, do simptoma i kako je sve to utjecalo na njezina sina Arthura. Glumica se nikada nije libila podijeliti sve dane, i one dobre, ali i loše. Tijekom vikenda Selma je pratiteljima pokazala tračak nade.

Na Instagramu je objavila dvije slike sa svojim konjem.

"Vratila sam se na svog konja. To je ono što mi najviše nedostaje s trenutnim sposobnostima ili invaliditetu. Ali danas smo sve uspjeli na nekoliko minuta i nisam se mogla prestati smijati", napisala je u svom opisu.

Foto: Instagram

Iako je rekla da ne osjeća lijevu nogu i da su joj kukovi 'zamrznuti', ipak je uspjela napraviti ono što najviše voli. A progovorila je i o tome kako se trudila ne kritizirati sebe oko toga koliko dugo joj je trebalo da ovo uspije.

"Išli smo polako. Nisam se previše kritizirala. Ja sam u kaosu s MS (multipla sklerozom). Rečeno mi je da ću godinu dana nakon prve dijagnoze skakati s konjem. Vjerovala sam i bilo me je sram zbog drugih što nisam uspjela. Uvijek ću imati MS, sad vidim. Uvijek. Ali naučit ću kako koristiti ovo tijelo, mozak i emocije", napisala je glumica.

Foto: Instagram

Selma je također podijelila kako se nada da će se jednog dana moći ponovno vratiti natjecanjima, te da konačno ima neke nade.

Njezini prijatelji, ali i obožavatelji, u komentarima su imali samo riječi podrške i hvale za slavnu glumicu.