Nikolina Ristović objavila fotku, otkrila što radi nakon drame na ljetovanju

Voditeljica Nikolina Ristović odlučila se nakon drame s vlasnikom vile iz Kaštel Starog ponovno odmoriti i opustiti na ljetovanju.

Uživa na plaži, a dokazala je to i posljednjom objavom na Instagramu. Nikolina na fotki sjedi na plaži i nasmiješena gleda u sunce. Izgleda odlično u crno-bijelom dvodijelnom badiću, a 'look' za plažu je upotpunila i velikom zlatnom narukvicom. Uz fotku je samo kratko napisala: 'Picture of the day'.

Foto: Instagram

Podsjetimo, dvanaestog dana boravka u vili Nikolina i suprug Vidoje Ristović, s 30. na 31. srpnja, izbačeni su na ulicu i ostavljeni bez stvari u vrijednosti između 275 i 300 tisuća eura. Navela je da je riječ o novcu u gotovini (65 do 68 tisuća eura), muškom satu Custos (18 tisuća eura), satu Rolex Daytona rose gold (35 tisuća eura), narukvici Cartier Love s brilijantima (40 tisuća i 600 eura), muškom satu Pierre Kunz (zlato) 13/50 (25 tisuća eura), ženskom prstenu Cartier Panther (25 tisuća eura) te Chopard prstenu 3.75 ct (bijelo zlato) u vrijednosti 65.000 eura.