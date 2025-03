Bivši urednik Vanity Faira otkriva kakav je stav i želje Megha Markle imala kada joj je ponudio naslovnicu

Meghan Markle je osoba koja je izgubljena i nema doticaj sa stvarnošću, rekao je danas bivši urednik Vanity Faira, Graydon Carter (75), koji je 25 godina radio u ovom magazinu te je otkrio da je vojvotkinja od Sussexa imala određene uvjete i pritužbe kada ju je 2017. godine pozvao da bude na naslovnici Vanity Faira. Meghan je vjerovala da Vanity Fair i njegovi čitatelji žele znati više o njezinom 'dobrotvornom radu i filantropiji' - a ne o njezinoj vezi s princem Harryjem, tvrdio Carter. Priznao je da 'nije imao pojma' tko je Meghan kad se zaručila za princa Harryja. Bivši urednik ovog magazina ispričao je, piše Daily Mail, kako ga nakon pitanja o budućem suprugu Meghan novinarki izjavila sljedeće:

'Oprostite, hoće li ovo sve biti o princu Harryju? Zato što sam mislila da ćemo razgovarati o mojim dobročinstvima i filantropiji.

Carter kaže kako nije znao ništa o Meghan prije toga, nije mu bila poznata ni kao glumica, a nije mu pobudila ni veliki interes kada se zaručila za princa. - Kada mi je Jane Sarkin došla s prijedlogom da stavimo Meghan na naslovnicu, rekao sam joj da nemam pojma tko je ona. Kada je rekla da će se ta glumica udati za princa Harryja, pristao sam - ispričao je Carter. Ovo nije prvi put da Carter kritizira Meghan, napravio je to i 2023. godine kada je rekao kako će njezin brak s Harryjem trajati godinama, a ne desetljećima. Tvrdio je tada kako je Meghan ušla u brak s Harryjem samo kako bi stekla ugled, titulu i poznanstva.

Carter je rekao da ne misli kako će se Markle vratiti glumi jednog dana, ali je rekao da je ona idealna kandidatkinja ako se jednog dana budu snimale "The Real Housewives of Montecito". Podsjetimo, nova Netflixova serija Meghan Markle, "With Love, Meghan", izazvala je lavinu komentara, no ne hvale svi vojvotkinjine kulinarske sposobnosti. Dok serija teži prikazati Meghanine recepte, savjete i trikove za organiziranje druženja, mnogi su gledatelji izrazili sumnju u njezinu vještinu u kuhinji, a posebno su se osvrnuli na njezino rukovanje nožem. With Love, Meghan" pokušava prikazati vojvotkinju kao vještu domaćicu i kuharicu, no čini se da je naišla na otpor publike koja je uočila nesklad između prezentiranog i stvarnog. Dok serija nudi uvid u kalifornijski stil života, s obiljem svježih namirnica i ležernim druženjima, kulinarski segment ostavlja dojam nedorečenosti i nedostatka stručnosti. Serija se više fokusira na estetiku i stiliziranje hrane nego na stvarne kulinarske vještine.

