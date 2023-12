Raskošno vjenčanje Tije i Marija Mamića: Srpska folk pjevačica zabavljala je ugledne uzvanike

Tia Mamić, djevojačkog prezimena Milinović Jurčić i sin Zorana Mamića - Mario Mamić nakon više od šest godina braka odlučili su da je njihovoj ljubavi došao kraj. Iako su, navodno ostali u dobrim odnosima - ipak to nije bilo dovoljno da ostanu u braku. Svojedobno su slovili kao jedan od omiljenih i stabilnijih domaćih parova, a detalje o privatnom životu čuvali su samo za sebe. Da se razvode potvrdili su putem svojih odvjetnika.

Ako se prisjetimo, ovaj par vjenčao se nakon samo godinu dana veze, a upoznali su se na osunčanom Pagu. Da nije riječ samo o kratkotrajnoj romansi, svima su dali do znanja kada su Novu godinu dočekali zajedno na romantičnom putovanju u Dubaiju. - Kad smo se upoznali, ja sam radila na jednom projektu, i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto - to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to – to - kazala je 39-godišnjakinja za RTL Exkluziv.

U listopadu 2017. par se vjenčao uz stotinjak uzvanika u zagrebačkom hotelu Westin. Kumovi su im bili Marko Vjetrović, glasnogovornik nogometnog kluba Partizan i njegova supruga Višnja. Na njihovu vjenčanju koje je svojedobno i proglašeno vjenčanjem godine, zabavljala ih je srpska folk pjevačica Rada Manojlović. Među uzvanicima su se pojavili i nogometaš Mateo Kovačić i supruga poduzetnica Izabel Kovačić.

Prve fotografije mladenaca osvanule su iste večeri na Instagramu. Tia se potrudila a svaki detalj bude savršen pa su joj na vjenčanju cijelo vrijeme na raspolaganju bili frizer i make up artistica, a mladenka je tijekom večeri promijenila frizuru i kosu je podigla u rep. Prije vjenčanja rekla je kako nije pod stresom zbog vjenčanja. - Rekla bih da nisam jako pod stresom pripreme jer sam dosta odlučna osoba. Ne radim dramu ni oko čega, pa tako ni oko priprema. Više bih rekla da sam uzbuđena i vesela - kazala je. Moto vjenčanja bio je: 'Od ljubavi jače', što je pisalo na podiju na kojem su mladenci pred gostima razmjenjivali nježnosti prilikom prvog plesa.

I taj dan su se potrudili izbjeći fotografe koji su ih čekali ispred hotela, no neke fotografije su ipak osvanule na društvenim mrežama na kojima su se vidjeli detalji raskošne svadbe. Tia je blistala u čipkastoj vjenčanici koju je dizajnirala Matija Vuica, dok je dok Mario nosio sivo odijelo. Tia i Mario oboje iza sebe imaju po jedan propali brak, ona s američkim košarkašem Chrisom Warrenom s kojim ima sina Domenica, a Mario s bivšom voditeljicom Monikom Kravić ima dva sina, Jakova i Josipa. Povezala ih je i ljubav prema djeci.

- Djeca su stvarno divna, ja ih gledam kao da su moja djeca, ne pravimo nikakvu razliku. Mario ne pravi razliku između mog sina i njegovih sinova. Djeca su braća i odrastaju kao braća i mi ih tako odgajamo - rekla je Tia u intervjuu za RTL Exkluziv. Otkrila je tad i da je Mario u dobrim odnosima i s njezinim bivšim suprugom. - Mario se, kad smo on i ja tek krenuli, našao s Chrisom i rekao mu da je on njegova produžena ruka, da nije tu da ga ničim zamijeni, nego je jednostavno htio da ga upozna, da vidi da je dobar i normalan čovjek, da je tu za Dominica, da zna da je teško jer tata nije stalno tu, ali da može računati na njega - ispričala je Tia.

