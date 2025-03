Bivša supruga poznatog glumca i sportske zvijezde iznijela teške optužbe: 'On je lažljivac i seksualni ovisnik'

Linda Hogan, bivša supruga WWE legende i glumca Hulka Hogana, nedavno je putem svog Instagram profila iznijela niz teških optužbi na račun umirovljenog hrvača, nazivajući ga "potpunim lažljivcem" i "seksualnim ovisnikom". U emotivnom istupu, Linda je u suzama govorila o raspadu njihove obitelji i bolnom otuđenju od kćeri Brooke, otkrivajući duboke rane koje ni godine nakon razvoda nisu zacijelile. U nizu videa objavljenih na Instagram Stories, vidno potresena Linda Hogan (65) podijelila je svoju bol s pratiteljima. S masnicama na bradi, za koje je objasnila da su posljedica neuspješnog tretmana botoksom dan ranije, otvorila je dušu o posljedicama braka s Terryjem Bolleom, poznatijim kao Hulk Hogan (71).

"Prošlo je 15 ili više godina otkako sam napustila Hulka Hogana, a moja je obitelj u najgorem kaosu ikad", rekla je jecajući. "Moram biti iskrena o tome što sam prošla u braku... što je sve uključivao i što je uzrokovao tijekom godina." Optužila je bivšeg supruga za laži i ovisnost o seksu. "On je potpuni lažljivac. On je seksualni ovisnik... A ipak, on samo nastavlja dalje", izjavila je, aludirajući na Hogana koji promovira svoje pivo "Real American Beer" kao da se ništa ne događa. "Pravi heroj, zar ne? Ne baš", sarkastično je dodala, pokazujući palac dolje. Linda je izrazila duboku tugu koja je prati i godinama nakon razlaza. "Prošlo je 20 godina, a ja sam još uvijek ovako tužna. Neka mi netko to objasni... Ne znam. Jednostavno ne postaje bolje", povjerila se, dodajući kako voli živjeti sama i da se nakon njega više nikada ne želi udavati.

Posebno bolna tema za Lindu je odnos s njihovom kćeri, Brooke Hogan (36). Linda tvrdi da je Brooke prekinula kontakt s njom prije otprilike osam godina, nakon što se posvađala s ocem, Hulkom Hoganom. "Ne znam kako se to odrazilo na mene, ali i mene je isključila", rekla je kroz suze. Otkrila je da je Brooke sklopila brak s hokejašem Stevenom Oleksyjem 2022. godine i nedavno rodila blizance, a da o tome nije obavijestila ni nju ni ostatak obitelji. "Brooke ne razgovara s nama. Dobila je blizance. Udala se. Nije nam rekla", podijelila je svoju tugu.

Unatoč narušenim odnosima s kćeri, Linda je istaknula da je i dalje u dobrim odnosima sa sinom, Nickom Hoganom (34). "Bog blagoslovio Nicka, on je još uvijek tako dobar dečko", rekla je. Linda i Hulk Hogan vjenčali su se 1983. godine. Njihova obitelj, uključujući Brooke i Nicka, stekla je svjetsku slavu zahvaljujući reality showu "Hogan Knows Best" koji se emitirao od 2005. do 2007. godine na VH1.

Idila je prekinuta 2007. godine kada je Linda podnijela zahtjev za razvod. Kao glavni razlog navodila se Hoganova navodna afera s Christiane Plante, tada najboljom prijateljicom njihove kćeri Brooke. Lindin publicist, Gary Smith, izjavio je za E! News 2008. godine: "Kada je Linda otkrila da je Hulk imao aferu s Brookeinom najboljom prijateljicom, Christiane Plante, odlučila je prekinuti brak." Dodao je kako su Hoganove izjave pokušaj skretanja pažnje s pravog razloga razvoda – njegove nevjere.

Hulk Hogan je u svojoj autobiografiji "My Life Outside the Ring" iz 2009. godine negirao optužbe o prevari. Njihov razvod finaliziran je 2009. godine. Hogan se kasnije ženio još dva puta: s Jennifer McDaniel (2010.-2021.) i sa sadašnjom suprugom Sky Daily, koju je oženio 2023. godine. Nakon što su Lindine optužbe postale viralne, oglasila se i njihova kći, Brooke Hogan. Na svom Instagramu podijelila je svoju stranu priče, reagirajući na majčin "zabrinjavajući" video.

"Nedavni video koji je objavila moja majka bio je dovoljno zabrinjavajuć da mi ga ljudi pošalju, zbog čega osjećam potrebu osvrnuti se na vrh vrlo velikog ledenog brijega koji čini moja uža obitelj", napisala je Brooke. "Ono malo o čemu govorim ne zagrebe ni površinu onoga s čime se nosim cijeli život." Nazvala je majčin video "blagim" u usporedbi s njezinim ponašanjem u prošlosti, dodajući: "Ovo dolazi uz lažne tvrdnje koje je ranije objavljivala, pa brisala. Uz to rečeno, prošla je kroz PUNO traume i boli, srce mi se slama zbog nje."

Brooke nije ulazila u detalje prekida kontakta, ali je naglasila: "Imam potpuno odvojene razloge za prekid kontakta sa svakim od svojih roditelja. Prekid kontakta s mojom mamom nema nikakve veze s mojim tatom, a prekid kontakta s mojim ocem nema nikakve veze s mojom mamom." Istaknula je da je odluka donesena "isključivo na temelju toga kako se svaki od njih odnosio prema meni izravno cijeli moj život." Tvrdila je da je kao dijete bila "izrazito verbalno i mentalno zlostavljana", te da je trpjela i fizičko zlostavljanje, što je utjecalo na njezino samopouzdanje. Detalje o zlostavljanju iznijela je bez izravnog imenovanja roditelja u tom dijelu objave, kako prenosi Page Six.