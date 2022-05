Bivša srpska snaha prošetala crvenim tepihom u zanimljivoj haljini koja je istaknula njezin trudnički trbuščić

Zanosna brazilska manekenka Adriana Lima (40) među brojnim je uzvanicima koji su ove godine stigli na jug Francuske gdje je prošetala crvenim tepihom uoči premijere filma ''Top Gun: Maverick'' na 75. filmskom festivalu u Cannesu.

Za ovu prigodu Adriana je odabrala elegantnu crnu toaletu s izrezom na trbuhu koja je istaknula njezin trudnički trbuščić s potpisom francuske modne kuće Balmain. Crvenim tepihom prošetala je sa svojim odabranikom, producentom Andreom Lemmersom koji je odabrao crno odijelo s leptir mašnom i bijelu košulju, a ponosni budući otac nije mogao maknuti ruke s lijepe Brazilke pa su razmijenili nekoliko poljubaca ispred okupljenih fotografa.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS The 75th Cannes Film Festival - Screening of the film "Top Gun: Maverick" Out of Competition - Red Carpet Arrivals - Cannes, France, May 18, 2022. Adriana Lima and Andre Lemmers pose. REUTERS/Sarah Meyssonnier Photo: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Podsjetimo, manekenka je početkom godine otkrila da čeka svoje treće dijete sa zaručnikom Andreom, a nedavno je u objavi na Instagramu otkrila spol bebe.

Iz braka s košarkašem Markom Jarićem Adriana ima dvije kćeri, Valentinu i Siennu, a u braku su bili sedam godina.

U videu koji je podijelila na Instagramu Valentina i Sienna govore kako misle da će biti djevojčica, dok njegova djeca govore kako bi voljeli da bude dječak. Potom su zajednički odbrojavali, a plave vrpce i prašina otkrili su kako će Adriana roditi sina.

Par je vezu potvrdio prošle godine kada su prošetali crvenim tepihom filmskog festivala u Veneciji. O njezinom dečku ne zna se puno, ali su se privukli zanimanje nakon što su pred kamerama izmijenili poljupce.

Andre je filmski producent iz Kalifornije, a zasad nije poznato koliko dugo su u vezi i gdje su se upoznali, Bio je kreativni direktor i producent 'Hollywood Gamg' produkcijske kuće od 2016. godine, da bi 2020. godine postao njihov partner. Također, posljednjih je sedam godina CEO 'MiLu entertainment' kompanije.

Nakon razvoda od košarkaša Marka Jarića 2016. godine kratko je bila u vezi s igračem New England Patriotsa Julianom Edelmanom i Mattom Harveyjem, a potom s turskim piscem Metinom Harom.

Bivša anđelica sretnu je vijest o trudnoći objavila na svom TikToku u veljači. -Andre me voli plašiti... ali danas je došlo vrijeme za naplatu!- napisala je u opisu videa, a na kraju je pokazala fotografiju pozitivnog testa na trudnoću i njegovu reakciju na isti.

