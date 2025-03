'Brak na prvu' u novom terminu! Još dva para uskoro će krenuti u zajedničku avanturu

Protekli tjedan 'Braka na prvu' već je pokazao kako se pomiču granice u ljubavi, a daljnji razvoj odnosa među supružnicima, gledatelji mogu pratiti u novom terminu! Četiri para već su uplovila u bračnu luku, a još dva uskoro će krenuti njihovim stopama. A koliko su ozbiljno shvatili ovu avanturu - pokazat će zajednički život koji je pred njima.

Prvi par koji su spojili eksperti; magistra psihoterapije Iva Stasiow, magistar psihologije Matej Sakoman te life coach i autor Dean Pelić - su Silvija i Hrvoje. Njihova kemija bila je očita od prvog susreta, a medeni mjesec u Španjolskoj donio im je priliku da još bolje upoznaju jedno drugo. No sada ih čeka pravi test - zajednički život. „Malo smo se opustili, malo putovali, bilo je jako lijepo, a od sutra kreće stvarnost“, optimistično je Hrvoje.

Irma i Marko, drugi par koji su spojili stručnjaci, uživali su u bajkovitom vjenčanju i lijepom početku veze. Na medenome mjesecu dodatno su se zbližili, ali svjesni da ih tek čekaju pravi izazovi. „Brak je veliki korak u kojem se čovjek mora i prepustiti i dati sve od sebe“, priznaje Marko dok njegova odabranica dodaje kako želi graditi odnos postupno i s puno razumijevanja.

Doris i Igor pokazali su što znači 'kliknuti' na prvu - njihova sreća bila je zarazna, a gosti na vjenčanju, kao i gledatelji pred malim ekranima, uživali su u njihovoj energiji. No nije svaki spoj bio tako harmoničan. Kristina nije skrivala svoje razočaranje Stjepanom i jasno mu je dala do znanja da među njima nema kemije. On, pak, vjeruje da prava prilika dolazi tek kad se nekoga bolje upozna. „Ti nisi kriv što si drugačiji od mene i ja nisam kriva što sam drugačija od tebe“, izjavila je odlučno.

No vjenčanjima još nije kraj - još četvero kandidata spremno je izreći zavjete i jedva čekaju doznati tko su njihovi budući partneri! Među njima je temperamentna Zadranka Kristina, koja otvoreno priznaje da joj brak kao institucija nije najvažniji - ona traži partnera s kojim će graditi dinamičan, iskren i uzbudljiv odnos. „Uvijek težim nečem zanimljivom, tražim uzbuđenje kako u poslu, tako i u privatnom životu. Nisam monoton tip“, ističe.

Ekspert Dean Pelić otkrio je da ga se dojmila i kandidatkinja Višnja: „Samouvjerena, samohrana majka - zna što hoće i što traži.“ A ona, ususret sociološkom eksperimentu, iskreno priznaje: „Želim da me netko zasluži i da dopre do mene, jer znam što mogu dati zauzvrat.“

Franjo, s druge strane, priznaje da mu prošle veze nisu dugo trajale i zato se nada kako će mu ovaj eksperiment pomoći pronaći nešto trajno. „Karijera ne bi trebala biti ispred braka - ulaganje u odnos mora biti prioritet“, ističe magistar geodezije. Posljednji kandidat kojeg ćemo upoznati idući tjedan je Darko, Zagrepčanin koji živi i radi u Austriji. On u 'Braku na prvu' vidi priliku da napokon pronađe ljubav svog života.

Kako će proteći nova vjenčanja, hoće li se mladenci slagati i što ih sve čeka kada se usele zajedno - doznajte u novim epizodama 'Braka na prvu' od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

