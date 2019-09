Bila je naša dance zvijezda 90-ih, a sada živi u Italiji i ima novu karijeru

🇺🇸🇬🇧I’m getting messages from my followers being worried... So I think it’s the right time to share something very important for me: Sorry if I was away for a few weeks but I was very busy getting married!!! This is just a taste of the magic we lived with all of the closest people to our hearts! Having said that, I’m full of new energy and ready with new tutorials. In the next days the new one is coming your way so get ready!💪🏻🔥 @severineisabey 💜......................................................... 🇮🇹 Mi stanno arrivando i messaggi dai miei follower preoccupati allora penso che e’ ora di condividere una cosa per me molto speciale. Scusate se non mi sono fatta viva per un paio di settimane ma ero molto impegnata sposandomi! Questo e’ solo un assaggio della magia che abbiamo vissuto con tutti i nostri più cari... Detto questo, sono più carica che mai e i nuovi tutorial sono pronti! Allora siate pronti nei prossimi giorni!💪🏻🔥 @severineisabey 💜.........................................................

