Slavna glumica tvrdi: 'Nisam Hrvatica, iako to piše na internetu'

Bond djevojka Denise Richards i u 49. godini plijeni pozornost svojim nevjerojatnim izgledom. Mnogi ju i danas pamte po kao jednu od najljepših holivudskih glumica devedesetih, ali i po propalom braku s glumcem Charliejem Sheenom s kojim ima dvoje djece. U intervjuu za IN magazin glumica je progovorila o razvodu, ali i navodnim hrvatskim korijenima.

- Nisam Hrvatica, iako to na internetu piše, nemam hrvatske korijene koliko znam ali morat ću obaviti DNK test no ne vjerujem da ih imam. Ali posjetila sam Hrvatsku, prekrasna je i osebujna. Nadam se skorašnjem povratku, bila sam u Dubrovniku - ispričala je Denise koja je svoju posljednju ulogu ostvarila u popularnoj američkoj sapunici 'The Bold and The Beautiful' u kojoj glumi lik Shaune.

Iza nje su brojne uloge, a svoju je karijeru u jednom trenutku stavila 'na čekanje' i to nakon što se udala za glumca Charlieja Sheena i rodila mu dvije kćeri. Zbog njegove ovisnosti rastali su se nakon samo četiri godine braka.

- Nisam se rastala od istog čovjeka za kojeg sam se udala. To je bilo naše zajedničko putovanje, uvijek ću podupirati njegov odnos s kćerima i biti tu kad mu zatrebam. Mislim da je važno da naša djeca to vide - otkrila je Denise koja je od prošle godine u sretnom braku s glumcem Aronom Phypersom.