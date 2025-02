Bernard Tomić: 'Nominacija je dodatna motivacija za moj rad, a nagradu su zaslužili i kolege'

Glumac Bernard Tomić ove godine svakako ima razloga za proslavu, a razlog tome jest nominacija za Večernjakovu ružu u kategoriji Glumačko ostvarenje godine. Tomić je ovu nominaciju zaslužio ulogom u filmu s čijim smo se naslovom poigrali na samom početku ovog teksta. Tomić je igrao glavni lik, odnosno vojnika Miju, u filmu "Proslava" Brune Ankovića. Priča je to o preživljavanju i radikalizaciji bivšeg ustaškog vojnika Mije i koji se krajem 1945. godine skriva u šumama nadomak svog rodnog sela u Lici nastojeći izbjeći sudbinu kakvu su bivši ustaški vojnici u to doba redovito doživljavali kada bi ih pobjednici uhvatili. Mijo se skriva i nastoji zaštititi od vremenskih nepogoda, a sve u grozničavom pokušaju preživljavanja. Retrospektivnim epizodama, film nas vodi kroz tri ključna trenutka njegova života koja su ga uvelike oblikovala – od djetinjstva obilježenog siromaštvom i traumom, preko mladosti, do kobnog pristupanja ustaškom pokretu.

Priča je to koja majstorski prikazuje surovost života u siromašnoj Lici prve polovine 20. stoljeća. Mijo odrasta u obitelji u kojoj glad nije iznimka nego pravilo, preživljava se od danas do sutra, a otac pod pritiskom siromaštva donosi brutalne odluke koje će zauvijek obilježiti njegov odnos s djecom. Mladog Miju u radikalizaciju su odveli siromaštvo, nedostatak obrazovanja i životna nesigurnost što stvara plodno tlo za manipulaciju. Mijo nije ideološki fanatik nego samo običan čovjek koji je u novom režimu vidio priliku za bolji život.

Tomić je zbog ove uloge upoznao Liku u sva četiri godišnja doba, a morao je ulozi prilagoditi i svoj fizički izgled kako bi mogao vjerno dočarati ovaj kompleksan lik. U povodu nominacije za najstariju i najprestižniju medijsku nagradu porazgovarali smo s 32-godišnjem glumcem koji se ističe među domaćih glumačkim licima, a u razgovoru nam je otkrio kako mu je bilo na snimanju te je li očekivao ovakvo priznanje.

Bernarde, nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji Glumačko ostvarenje godine. Što vam znači nominacija za ovu medijsku nagradu?

Zbilja mi je drago da sam uvršten među nominirane za glumačko ostvarenje godine. Moj rad i trud su prepoznati i svakako je to dodatna motivacija za daljnji rad.

Jeste li se nadali tome?

Tome se nisam nadao i bio sam ugodno iznenađen.

Kako ste doznali za nominaciju i koga ste prvog nazvali?

Za nominaciju sam saznao od kolegice Ružice Maurus nakon predstave u Komediji, a ona je također među nominiranima.

Nominirani su i Csilla Barath Bastaić, Judita Franković, Vedran Mlikota i Jelena Perčin. Koga smatrate najvećim konkurentom u svojoj kategoriji i zašto?

Smatram da su svi u kategoriji iznimni profesionalci i nisu pukim slučajem odabrani tako da bi bilo nepošteno ikoga izdvojiti.

Nominaciju ste zaslužili zahvaljujući ulozi Mije u "Proslavi". Glavni lik jednog vrlo mračnog, turobnog i potresnog filma. Kako ste ga vi doživjeli?

To je film koji prije svega opominje i upozorava na stvari koje se perpetuirano događaju ne samo kroz našu povijest nego i povijest čovječanstva općenito.

Kako ste se spremali za ovu ulogu?

U pripremi uloge sudjelovao je cijeli tim na čelu s Brunom Ankovićem, morao sam se odreći određenih užitaka i navika kako bih se doveo do onog stanja i izgleda koji se od mene tražio. Osim toga imali smo višemjesečne probe radili smo na dijalektu s Damirom Karakašem i Ines Carović, a u više navrata odlazili smo u Liku da bolje osjetimo taj cjelokupni lički "vibe".

Mijo preživljava skrivajući se na različitim mjestima. Što vam je od toga bilo najteže ili najneugodnije za odglumiti?

Teško mi je izdvojiti što je bilo najteže u snimanju, ali svakako je bilo izazovno snimati gol do pasa na niskoj temperaturi dok pljušti kiša.

Lik koji glumite duboko je pogođen traumama iz mladosti te se zbog njih odlučuje na radikalne poteze. Gledate li na ovaj film kao na medij kojim se potiče progovaranje o traumama? Što mislite koliko je to važno?

Već sam rekao da je to film koji opominje i upozorava, a Bruno Anković je više puta napomenuo da su to traume naših djedova i očeva koje nasljeđujemo i jedan gotovo začarani krug iz kojeg se teško izlazi... Bruno je to daleko bolje sročio nego ja (smijeh).

Mijo se zbog straha za svoj život odlučio na drastičan potez. Kako vi gledate na strah kao motivator u životu? Je li vam se ikada dogodilo da zbog straha učinite nešto što ste mislili da nikada ne biste?

Strah, sreća, tuga, ljubav... Sve su to sastavni dijelovi onoga što smatramo životom na ovom trećem kamenčiću od Sunca. Tako da na strah kao takav ne gledam posebno, a naravno da sam više puta učinio nešto što ne bih zbog straha ili unatoč njemu. Nisam siguran, ali mislim da se to zove hrabrost.

Odmaknimo se malo od prošlosti, imate li već neke planove za 2025.? U kakvim angažmanima ćemo vas gledati?

Trenutačno radim tekst Ivora Martinića "Bilo bi šteta to ne obaviti danas" u KunstTeatru. Zatim idem stvarati novu predstavu s Draženom Krešićem u Zorinu domu u Karlovcu. Postoje još neki planovi i dogovori, ali o tome ćemo kada to dođe na red.

Hoćete li doći na dodjelu Večernjakove ruže u HNK 11. travnja i ako hoćete, koga ćete povesti?

Svakako ću doći na dodjelu u HNK i ako kojim slučajem osvojim nagradu posvetit ću je čitavoj ekipi filma jer bez nje, takve kakva je bila, ne bih ni ja "ispao" tako kako jesam. Uz napomenu i posebnu zahvalu Nikoli Barišiću Bari.

Ako osvojite nagradu, kome ćete je posvetiti i kamo ćete je smjestiti?

Potencijalnu Večernjakovu ružu smjestit ću u Večernjakovu vazu, pretpostavljam da se i to dobije?!