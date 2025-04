Ben Affleck dao najbolje objašnjenje za raspad braka s J.Lo, evo o čemu je riječ

Ben Affleck, čini se, ne može prestati pričati o Jennifer Lopez. Nakon niza nedavnih izjava u kojima je bivšu suprugu opisivao biranim riječima, glumac je tijekom promocije svog novog filma dao naslutiti što je možda bio jedan od ključnih problema u njihovom braku, ponudivši dosad najizravniji, iako još uvijek pomalo zagonetan, uvid u dinamiku njihove veze.

Gostujući u emisiji "Morning Joe" na MSNBC-ju povodom promocije filma "The Accountant 2", Affleck je u razgovoru s kolegom Jonom Bernthalom iznio zanimljivu opasku. Komentirajući odnos između likova koje tumače u filmu, Affleck je rekao: - Najviše vas izluđuju ljudi koje najviše volite - poručio je. Iako izjava nije eksplicitno usmjerena na Lopez, već na filmsku radnju gdje je, kako je dodao, "humor ukorijenjen u tom odnosu", mnogi su mediji i obožavatelji odmah protumačili ove riječi kao Affleckov komentar na propali brak s latino divom. Ova rečenica odjeknula je posebno snažno jer dolazi nedugo nakon što je glumac uložio znatan trud da javnost uvjeri u dobre odnose s bivšom suprugom.

Zanimljivo je da je Affleck samo tjedan dana prije ove izjave za Entertainment Tonight opisao Jennifer Lopez kao "spektakularnu" osobu. - Ona mi je iznimno važna, odlična osoba s puno integriteta koju obožavam i zahvalan sam joj - rekao je tada, dodajući kako je sjajna prema njegovoj djeci iz braka s Jennifer Garner te da imaju "izvrstan odnos". Time je pokušao demantirati glasine o narušenim odnosima nakon razvoda. Glumac je također istaknuo svoju bliskost s Lopezininom djecom, 17-godišnjim blizancima Maxom i Emme, koje je čak poveo sa sobom na premijeru filma "The Accountant 2", gdje su se pridružili njegovoj djeci Violet, Seraphini i Samuelu. - Ovo je sjajna noć. Djeca su ovdje, Jenina djeca su ovdje. Jako, jako sam uzbuđen - izjavio je tada. Prije mjesec dana, u intervjuu za GQ, Affleck je također umanjivao dramu oko razvoda: - Nema skandala, sapunice ni intrige. To je samo priča o ljudima koji pokušavaju shvatiti svoje živote i odnose na način na koji to svi mi obično činimo - objasnio je. No, unatoč ovim pomirljivim tonovima i tvrdnji da je on zapravo "sretna osoba" usprkos čestim fotografijama na kojima djeluje mrzovoljno, izjava da "ljudi koje najviše volite najviše izluđuju" baca novo svjetlo na moguću dinamiku odnosa.

Afleckova izjava o "izluđivanju" poklapa se s nekim ranijim izvještajima o tenzijama u braku. Daily Mail je ranije izvijestio da su se napetosti pojavile tijekom snimanja dokumentarca "The Greatest Love Story Never Told", koji je pratio nastanak njenog albuma i filma inspiriranog njihovom ljubavnom pričom. U filmu je Affleck navodno bio vidno napet dok je Jennifer prolazila kroz stresan produkcijski proces, a ona je priznala da se on ne osjeća ugodno s njezinom potrebom da koristi njihov privatni život u umjetničke svrhe. Drugi izvori navode i druge potencijalne probleme, od različitih pogleda na slavu i medijsku pažnju (Ben navodno mrzi pozornost, dok Jennifer ima drugačiji pristup), preko "dubljih problema" koji nisu nužno vezani za slavu, do navodnih Benovih "nestabilnih kolebanja raspoloženja". Neki izvori tvrde i da su supružnici mjesecima prije razlaza bili nesretni i živjeli praktički "odvojene živote".

Čini se da je Affleckova posljednja izjava, iako dana u filmskom kontekstu, najdirektniji javni komentar koji je dao o poteškoćama u odnosu s osobom koju, kako sam kaže, "obožava". Dok Jennifer Lopez nije prisustvovala premijeri njegovog filma, zauzeta snimanjem vlastitog projekta "Office Romance" i pripremama za koncert u Saudijskoj Arabiji, oboje se, prema izvorima, fokusiraju na posao kako bi prebrodili bol zbog neuspjelog braka. Ljubavna priča koja se gradila desetljećima, s usponima i padovima, očito je imala kompleksnost koju ni sami akteri možda još uvijek ne mogu ili ne žele u potpunosti artikulirati.

