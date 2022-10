BBC-jev novinar koji je pročitao vijest o kraljičinoj smrti otkrio kako je on saznao: 'Rekli su mi da ne žurim'

BBC-jev voditelj Huw Edwards izvijestio je britansku javnost o smrti kraljice Elizabete II. 8. rujna ove godine. Voditelj Edwards tog je dana bio u odijelu i s crnom kravatom, čak i prije objave vijesti o smrti, odnosno dok je pričao o liječnicima i njezinom lošem zdravstvenom stanju. Zbog toga je javnost bila uvjerena, dok nisu znali za smrt, kako je to nagovještaj da je ona stvarno umrla, ali možda mediji još nisu dobili dopuštenje za objavu. No, voditelj je sada otkrio kako to nije bilo slučaj već je i on za smrt saznao samo 10 sekundi prije nego što ju je prenio naciji, prenosi The Independent.

"Dobio sam informaciju - imamo objavu. Uzmi si vremena. Govori kad budeš spreman. Nemoj žuriti, rekli su mi", ispričao je Edwards i rekao da mu je laknulo što je vijest uspio pročitati bez problema. Neki su čak počeli pričati kako mu zbog toga treba dodijeliti titulu viteza.

"Ljudi koji su cijeli život posvetili dostojnim ciljevima ne dobivaju ništa. Dakle, ne govorim to s omalovažavanjem, da ne biste krivo shvatili, ali ideja o tome da mi se dodijeli viteška titula me posramljuje", priznao je voditelj.

A što se tiče crne kravate, kazao je da nije znao da smrt prije emisije.

"Inače, kad imate izvanrednu vijest, događa se jako puno vikanja u slušalici koju držite u uhu - idi u vijesti, idi u vijesti - no ovog je puta bilo drugačije", rekao je. Smrtovnica kraljice Elizabete II. otkrila je da je umrla oko tri sata popodne, a Edwards je tu vijest priopćio gledateljima više od tri sata kasnije.

Inače, Edwards je više od 30 godina televizijski novinar, a BBC-ju se pridružio kao pripravnik za vijesti još 1984. godine.

