Baby Lasagna progovorio o vjeri: Čitam Bibliju, slušam duhovnu glazbu i obožavam mise zornice u vrijeme došašća

U petak je održana dodjela Večernjakove ruže - prve medijske nagrade u Hrvatskoj, osnovane 1994. godine koja je ove godine proslavila svoj jubilarni 30. rođendan. Kao i za sve rođendane, i ovaj smo proslavili na najglamurozniji način - s medijskim stručnjacima i brojnim osobama iz javnog života uz odličnu zabavu. Najprestižnija i najstarija medijska nagrada u Hrvata dodjeljivala se u osam kategorija i to su bile: Digitalna ruža, Glazbenik godine, Glumačko ostvarenje godine, Novo lice godine, Radijska emisija godine, Radijska osoba godine, Televizijska emisija godine i Televizijska osoba godine, a povodom 30. rođendana tu je i posebna kategorija za životno djelo.

Najistaknutiji je bio nastup mladog umaškog glazbenika Marka Purišića, odnosno Baby Lasagne koji je izveo svoju pjesmu "Rim Tim Tagi Dim". Marku je ovo bio prvi nastup nakon pobjede na Dori, a predstavljat će nas u švedskom Malmöu na Euroviziji gdje mu kladionice predviđaju 20 posto šansi za pobjedu. Marko je izveo svoju zaraznu pjesmu i nastup te rasplesao i publiku. Naime, glazbenik je stvorio i TikTok plesni izazov koji su tijekom njegovog izvođenja pjesme zaplesali i u publici u HNK.

Pratnja mu je na Večernjakovoj Ruži bila djevojka Elizabeta Ružić, redateljica koja mu je osmislila spot za 'Rim Tim Tagi Dim'.

Inače, Marko je ranije dao intervju za Bitno.net, te je progovorio o vjeri. Rekao je kako je proživio jedan težak period, te se odlučio okrenuti Bogu.

- Nisam mogao boraviti s ljudima i bježao sam u izolaciju svog stana. Osjećao sam pritisak, kao da se moje srce nalazi u tuđoj šaci koja ga nemilosrdno stišće. Pratili su me umor i očaj, ukratko, upao sam u depresiju - priznao je Purišić te nastavio:

- U jednom trenutku tama je postala neizdrživa. Nazvao sam tatu koji je točno znao što mi je potrebno. Odveo me k prijatelju svećeniku na razgovor. Nakon susreta s njim tama je polako počela nestajati, a njeno mjesto zauzimali su sreća i osjećaj ispunjenosti.

Nakon toga potpuno je promijenio svoj život.

- Prestao sam slušati neke, do tada drage, bendove, osobito one čija su ikonografija i pjesme bile antikršćanske, ali to se dogodilo prirodno. Kao što bodybuilder koji želi ići na natjecanje neće pojesti pizzu. Jednostavno ne ide jedno s drugim.

Svako jutro, kaže, pročita nekoliko poglavlja Biblije.

- Svako jutro pročitam nekoliko poglavlja Biblije jer smatram važnim poznavati Njegovu Riječ. Također slušam duhovnu glazbu, gledam Chosen (proplakao sam, valjda, na svakoj epizodi)… zapravo na sve strane pronalazim stvari koje me tješe. No najviše mi znači euharistija, a definitivno obožavam mise zornice u vrijeme došašća. Prošle sam godine propustio samo jednu...