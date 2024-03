Evo zašto je Bojana Gregorić Vejzović na Instagramu dobila gomilu lajkova nakon Ruže: 'Ja sam dinosaur'

Glumica Bojana Gregorić Vejzović oglasila se nakon Ruže na Instagramu. Bojana je na dodjeli bila u ulozi prezenterice, te je uz kolegicu Ninu Violić uručila Ružu za TV emisiju godine. Bojana je na društvenim mrežama pokazala kako se uredila za dodjelu, ali i otkrila da je ona svoju prvu Ružu dobila prije točno 30 godina.

- Svoje četiri Večernjakove ruže ponosno čuvam, konstatirajući da sam dinosaur koji je prvu dobio prije 30 godina! Ljudi moji kako vrijeme leti… Jučer smo podijelili nove Ruže te uz čestitke nominiranima i dobitnicima, hvala Večernjem listu za lijepu večer u sjajnom društvu. Inače ovu gospođu, koju ne vidim jutros u zrcalu, zrihtali su čarobnjaci @envyroom @markotolic i @ruzainstitutkerastase - napisala je Bojana i podijelila nekoliko fotografija s Ruže.

Podsjetimo, posljednju kategoriju, TV emisija godine u prijenosu dodjele Ruže na HRT-u, najavile su glumice Nina Violić i Bojana Gregorić Vejzović. – Ovo je zadnja kategorija, hajmo štedjeti vrijeme za tulum – nasmijano je počela Gregorić Vejzović, a kolegica Violić je dodala: - After se sprema gore, već smo malo probale hrane - na što je Gregorić Vejzović zaključila kako je catering sjajan.

– Jako mi je drago što ste došli u Hrvatsko narodno kazalište – dodala je Violić prije pregleda nominiranih, a to su Betonski spavači (HRT), Dosje Jarak (RTL), Masterchef (NOVA TV), Superpotjera (HRT) i The Voice Hrvatska (HRT).

Zadnja Večernjakova ruža ove večeri otišla je ekipi iz Superpotjere. – Napokon osveta šmokljana! Hvala svim gledateljima, a ima ih stvarno od onih u pelenama do onih u drugim pelenama – počela je Morana Zibar. Drugi lovac, Krešimir Sučević Međeral, zahvalio je i kolegi Deanu Kotigi koji nije bio s njima na dodjeli nagrada. – Zato je omogućio nama da svi stanemo na pozornicu – sarkastično je dodao.