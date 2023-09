Animator iz Simpsona: 'Na stranu Trump, ali neke naše sportske predikcije i nas su zaprepastile'

Ove godine na Weekend Media Festivalu gost će biti David Silverman, američki animator koji je od samih početaka radio na Simpsonima, jednoj od najpopularnijih svjetskih animiranih serija. Primjerice, animirao je sve kratke skečeve Simpsona za The Tracey Ullman Show gdje su prvi put prikazivani. Sa Silvermanom smo razgovarali o Simpsonima i njihovoj otpornosti, utjecaju na svijet, pa i o festivalu Burning Man čiji je animator vjeran gost. Inače, nova sezona Simpsona ide na Foxu koji postaje STAR Channel od 1. listopada, a počinje 5. 10. u 8.05 ujutro.

Nije prvi put da ste u Hrvatskoj, zar ne?

Bio sam u Zagrebu 2011. godine kao dio žirija Zagreb Film Festivala. Jako mi se svidjelo. Otac mi je uvijek pričao sjajne stvari o hrvatskoj obali pa joj se jako veselim.

Čujemo da ste bili i na festivalu Burning Man.

Bio sam na Burning Manu, dakako! I to četiri tjedna, bio sam dio ekipe koja je gradila postolje na kojem stoji Burning Man. Preporučujem da na YouTubeu pogledate veliki vatromet koji je tamo bio. Ovo je bio 21. put da sam bio na Burning Manu.

Ali bilo je nekih komplikacija?

Pa da, no zaista su ih jako napuhali mediji iz razloga koji su nas zaista zabavili. Kao da nisu znali da i tamo imamo internet pa su nas mogli kontaktirati i doznati prave informacije umjesto da objavljuju lažne vijesti. Jer, iz nekog čudnog razloga nastojali su nas izjednačiti s prijevarom oko Fyre Festivala (organizator je 2017. godine počinio prijevaru tešku više milijuna dolara, op.a.). A Burning Man nije nikakva prijevara, održava se već 37 godina i sjajno je organiziran. Da vidite kakva je to infrastruktura, vjerojatno biste se zabezeknuli već i samo brojem generatora koje tamo dovezu. Bilo je nekih komplikacija zbog kiše, pa se ne možemo maknuti par dana, ali nije nam teško palo jer smo sjedili u svojim šatorima to kratko vrijeme i probavali različite vrste bourbona. Uvijek donesemo previše hrane i vode, ničega nikada ne fali.

Neka predviđanja u Simpsonima ljudi smatraju čudnovatima, kao dolazak Donalda Trumpa na vlast. Kako to uspijevate?

Uvijek volim reći da neke naše ideje ispadnu sugestijama koje nam ljudi zapamte. Bila je jednom epizoda kada je Disney preuzeo Fox, i ja sam tada doista pomislio kako bi bilo dobro da ih kupimo! I eto. Ali zanimljive su sportske predikcije koje i nas same koji put preneraze. Nešto što smo odradili kao šalu poslije se i dogodi. Onda je i nama to teško vjerovati. Cijeli jedan niz scenarista Simpsona zaista su lukavi sportski fanatici tako da nekako mislim da te predikcije koje ispadnu istine imaju veze i s time. A naravno, jako im dobro ide i u klađenju.

Simpsonovi su izdržali jako dugo, sve kulturne i političke promjene. U čemu je tajna?

Ovo je već 35. sezona Simpsona. Osobno sam prvi put radio na Tracey Ullman Showu prije 36 godina, znači godinu ranije. Rekao bih da su likovi jako otporni, vrlo su prepoznatljivi sa svojim osobinama i obiteljskim odnosima. Činjenica da je naš show komentar na popularnu kulturu koja se stalno mijenja pa nikada nismo monotoni. Usto ne naglašavamo tokove vremena, pogotovo ne tehnološke, ne guramo u Simpsonovima u prvi plan smartphone ili računala. Očito, u početku, 90-ih godina, nije bilo tako često da netko ima računalo, a nitko nije imao pametni telefon. Kada se sve to pojavilo, odlučili smo od toga ne praviti nekakvu priču, već samo ići u skladu s promjenama dinamike u kulturi. Odabirali smo one koje je vrijedilo komentirati. I ne znam točno zašto Simpsoni tako dugo funkcioniraju, ali činjenica je da ne funkcioniraju samo na lokalnoj već i na međunarodnoj razini. Ali i ti naši likovi imaju trajni šarm. Imali smo i sreće da su likovi obojeni u žuto što je ispalo jako dobro jer su simpatičniji na uvrnut način. Prvo je to publici bilo čudno, a danas se pitaju pa koje bi boje uopće i mogli biti. Bilo je još takvih sretnih odluka. Uspjeli smo i stvoriti likove koji su vrlo velikodušni, možete stalno pisati materijal o njima, način na koji su postavljeni, ali i glumci koji im daju glasove. Puno je sjajnih okolnosti, sve se posložilo i nastavlja se.

Vjerojatno ste zadovoljni što su glumci Simpsona ostvarivali i vlastite glumačke karijere, poput Hanka Azarie. Jeste li ih uspjeli adekvatno zamijeniti?

Nismo nikoga zamijenili, svi su nastavili unatoč svojim karijerama. I to je još jedna stvar koja je izvrsna sa sinkronizacijama, možete imati i karijeru na televiziji, filmu ili u kazalištu, a nastaviti raditi dalje. Recimo, Julie Cavner bila je na Broadwayju prije nekoliko godina a i dalje je snimala, kao i Hank Azaria, Harry Shearer putuje svijetom i snima, ili kada je u New Orleansu ili u Londonu s obitelji. Svi su originalna postava, nitko nije zamijenjen. Sretan sam, očito, i zbog njihovog uspjeha izvan Simpsona jer su svi toliko toliko talentirani. I zato smo sretni da i dalje nastavljaju raditi naš show.

Foto: Screenshot

Bila je i jedna epizoda u kojoj ste tema i vi sami. Sjećate se toga?

Pa da, naravno! Doista imam goruću tubu koju sam svirao i na Burning Manu i još pokoji put. Epizodu je napisala Carolyn Omine koja je shvatila da uz mene ima još dosta nas iz Simpsona koji su bili na Burning Manu. Tako je dobila dosta materijala o festivalu, pa me uklopila u priču, čak sam i rekao nekoliko riječi. Bilo je to zaista odlično vrijeme, dva su se svijeta preklopila. Ali interesantno je kako je Burning Man krenuo 1986. godine, a Simpsoni 1987.

Bi li Simpsoni kakvi su bili tada bili mogući kada bi trebali krenuti danas uz cancel kulturu koja je danas zahvatila društvo?

Mislim da bi. Jer, kada pogledam svih 48 kratkometražnih Simpsona iz Tracey Ullman Showa, ne mogu se sjetiti ničega što bi utjecalo na današnji kulturni krajolik. Možda se i varam, ali doista se ne mogu sjetiti ničeg što bi baš iskakalo i danas bilo kontroverzno. Uvijek smo satirični i uvijek komentiramo. U prvim smo epizodama bili pioniri ukazivanja na budalastost mizoginije pa smo, recimo, i tu na čistu.

Simpsoni se ni tehnološki ne mijenjaju, iako stvari jako idu naprijed i kada se o animiranim filmovima radi. Hoće li Simpsoni i to izdržati?

Mislim da hoće. I opet, teško je reći. Radimo stvari na vrlo tradicionalan način. Razgovarao sam baš s jednim od naših redatelja, Markom Kirklandom s kojim radim na jednoj epizodi, zaključili smo da animaciju radimo onako kako su je radili 20-ih godina prošlog stoljeća. A onda je došla digitalna revolucija, a ljudi su opet crtali. Mi smo samo primijenili one tehnologije i softvere koji su nam odgovarali i dozvolili nam više širine i kreativnosti. Hoće li biti još takvih inovacija? Pa ne znam. Hoće li umjetna inteligencija odjednom biti čimbenik? Pa ne znam. Ne razumijem se dovoljno u sve to.

Nije li pravi trenutak da se restarta Futurama?

Ona vam je zapravo i počela. Ide nova sezona, no u tome ne sudjelujem pa ćete morati sami provjeriti o čemu se radi.

Koja je vaša omiljena epizoda Simpsona?

Jako je puno odličnih epizoda. Od onih koje sam ja režirao nemam nekog favorita, ali se uvijek sjetim Homey the Clowna, kada Homer postane agresivnim klaunom. Od početaka mi ostaje u sjećanju jedna epizoda za Halloween. No svake sezone mi ostane njih nekoliko kojih se sjećam. Nedavno mi je zapela u sjećanju jedna koja se zvala Book Job gdje Simpsoni napišu knjigu o trolovima koja je kao Oceanovih 11, vrlo duhovita i vrlo uspjela.

Kada sve spustimo na osobnu razinu, kako su osobnosti vas i ostalih autora utjecale na uspjeh i dugovječnost serije?

Te 1986. i sljedećih godina bio je to svježi pristup Matta Groeninga, bio je to satirični glas kakvog nije bilo tada u crtićima, pa ni u underground crtićima. Komplicirani likovi koji su se nastojali uklopiti u modernu kulturu a zbunjeni svaki korakom. I to se spojilo s likovima Simpsona koje smo radili za Tracey Ullman Show, i onda su se spojili Matt, Sam Simon ili James L. Brooks i razvili seriju. Još je jedna stvar koju ljudi zaboravljaju, a to je da se po prvi puta crtana serija tretirala kao sitcom, kao i da se epizode pišu za sitcom. Bila je to promjena koja je dovela i do drugih serija poput Futurame ili King of the Hill. Mislim da je to bila kombinacija svega toga, ali i prijelomne točke u komediji koja je postala satiričnija, posljedica i toga što se događalo u Engleskoj kroz Monty Python, primjerice, koji je imao veliki utjecaj na naše pisce. Pa i David Letterman čijih je nekoliko pisaca došlo raditi i kod nas, kao i nekoliko iz showa Johnnyja Carsona. Sav taj novi pristup u promijenjenoj atmosferi dozvolio je da se i naša serija tako razvije.

Kako bi izgledala epizoda Simpsona o Hrvatskoj?

Ne znam, ali očekujem da ću dobiti dosta informacija koje bi mi pomogle kada dođem.

