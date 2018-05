Angelina je frustrirana, opet su se pojavili problemi oko skrbništva

Angelina Jolie i Brad Pitt odluku o razvodu donijeli su u rujnu 2016. godine, a njihova borba za skrbništvo nad njihovo šestero djece traje i dalje.

Iako se nedavno činilo da je par konačno postigao primirje, sada su se stvorili novi problemi i to za Angelinu Jolie. Naime, glumica uskoro odlazi na duže vrijeme u London zbog snimanja novog filma "Maleficent 2" i htjela je djecu povesti sa sobom, ali sud joj to zabranjuje, piše Page Six.

Glumica je bila uvjerena kako će do ljeta sudski proces oko skrbništva biti finaliziran i sada je ljutita i frustrirana jer se mora odvojiti od djece na duže razdoblje. Sud je jasno naglasio kako djeca ne smiju napuštati Sjedinjene Američke Države dok traje ovaj sudski proces. Prijatelji glumice kažu da je opet potonula i frustrirana je zbog svega.