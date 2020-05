Andrea Andrassy postala zaštitno lice domaćeg modnog brenda

Postoji li razlog za lijepo se odjenuti? Mora li to uvijek biti samo neka posebna prigoda ili je nekad sasvim normalno da želimo lijepo izgledati jednog običnog utorka u 14 sati? Makar odjeća ne čini čovjeka, postoji jedna posebna veza između žene i nove haljine ili bezvremenskog odijela. Situacija u kojoj smo se našli, zaustavila je cijeli svijet ali došlo je vrijeme za buđenje, za nastavak, za stvaranje i pogled u budućnost. Jedan od tih pogleda, zasigurno je moda. Ona je poput daška energije koja svima, koji u njoj nalaze nešto lijepo, pruža osjećaj življenja.

Upravo je svojom novom kampanjom za proljeće/ljeto, Ivan Friščić, vlasnik i dizajner brenda DeLight, pokušao dočarati ženu koja ne odustaje, snažnu ženu koja mašta te ženu koja je istovremeno profinjena i moćna. Sve su to ujedno i karakteristike nove kolekcije u kojoj je većina haljina inspirirana popularnom wrap haljinom. One su i dokaz kolika ljepota leži u jednostavnosti, a sašivene su prirodnih tkanina, što ih čini idealnima za vruće ljetne mjesece. Dobar provod nikada nije otkazan, baš kao ni druženje ili povod za izgledati lijepo, a upravo večernje haljine satkane od pamučne čipke ili svile iz DeLight kolekcije, odišu elegancijom koja ne prolazi nezapaženo.

Foto: Karmen Poznić Božić

Odijela su svojevrsna kruna brenda DeLight. Prepoznatljiva i pažljivo krojena, rezultat su dugogodišnjeg predanog rada, a svaka žena koja ih odjene, jednostavno ostavlja bez daha i uvijek im se vraća. Sakoi na jednoredno ili dvoredno kopčanje, popularne mrkva ili trapez hlače, a sve sašiveno od prirodnih tkanina poput hladne vune, svile, lana i pamuka.

„Kampanja za proljeće/ljeto snimljena je u Brown Beach House-u u Trogiru, znao sam da je to idealna lokacija. Jedinstven dizajn i retro estetika su ono što se divno uklopilo u čitavu priču oko mojih kreacija. Žena u takvom okruženju jednostavno blista te i njezina ljepota, još više dolazi do izražaja. Ležerna raskoš, to je upravo ono što svaka žena zaslužuje, tom se misli vodim svaki puta kada krenem stvarati, a osmijeh klijentice mi je svaki puta svojevrsna nagrada i potvrda za to“- tvrdi Ivan Friščić.

Okosnica kolekcije definitivno je haljina s dubokim V-izrezom, koja upravo svojim besprijekornim linijama krade pažnju. U njoj žena može opušteno šetati pješčanom plažom, a s druge strane, može i izreći svoje sudbonosno „da“. Podsjeća na grčke božice i samim time veliča ženu kao nježnu, ali opet moćnu figuru.

Foto: Karmen Poznić Božić

Čitava kolekcija odiše nježnim, puderastim bojama, a uzorci poput kariranog i cvjetnog najavljuju toplo, ljetno razdoblje u koje se savršeno uklopila kolumnistica i spisateljica – Andrea Andrassy te je kao zaštitno lice kolekcije divno zaokružila ovu modnu priču. „Uživam nositi DeLight odijela. Naravno, volim i haljine, ali odijela su nekako više – ja. Volim to što su iznimno kvalitetna, udobna i divno stoje. U njima ne možeš proći nezamijećeno“ – dodala je Andrea.

Ono što je zaista prekrasno u ovoj čitavoj modnoj priči je upravo hrvatska kvaliteta te vlastita proizvodnja brenda DeLight. Dokaz što znači voljeti modu i svoj posao pa makar i u trenucima kada ne ide sve po planu, nadahnjuje i ostale da se pokrenu i pronađu motivaciju za stvaranjem.