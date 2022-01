Andrea Andrassy objavila seksi fotografiju staru 11 godina: Ovako je izgledala sa 17 kilograma manje

Influencerica i spisateljica Andrea Andrassy (36) sa svojim je pratiteljima podijelila dvije fotografije iz prošlosti. Atraktivne fotografije na kojima pozira u crnom grudnjaku, crnim kožnim hlačama i štiklama nastale su kad joj je bilo 25 godina.

- Prije 11 godina i 17 kila, kad sam bila uvjerena da se trbuh ne smije zgužvat dok sjediš pa sam skrivala ovu drugu fotku. Good times - napisala je u opisu fotografija Andrea. Ispod objave odmah su uslijedili komentari pratitelja.

- Ovo je pravo vrijeme da kažem kad sam te vidjela na trgu prije nekog vremena i da si još ljepša uživo - poručila joj je jedna od pratiteljica. U komentarima se javila i Ella Dvornik koja je pohvalila Andreine cipele, ali i Viktorija Rađa. - Uffff🔥🔥😍 - poručila joj je poznata Splićanka.

Andrassy je nedavno na svom Instagram profilu objavila fotografiju kojom se osvrnula na komentare koje je čula. Naime, njezini su pratitelji počeli komentirati izgled njezinog Instagrama.

„Nedavno sam čula rečenicu 'ružan ti je Instagram' – nije bilo zlonamjerno, nego više usmjereno na to da ne pazim na estetiku, usklađenost boja na feedu i ostale stvari koje su 'must' na društvenim mrežama…“, započela je svoj opis uz selfie na kojem ima nezadovoljno lice. „Meni je predivno to vidjeti kod drugih, ali isto tako, meni se to izrazito jako ne da jer ne živim u savršenom kadru, nego u The Shining majici“, napisala je osvrćući se na svoju odjevnu kombinaciju na fotografiji. „Ponavljam, obožavam predivne Instagram feed-ove, ali u zadnje vrijeme osjećam pritisak da sve 'mora' biti kao u časopisu. Može, ne mora, bitno je da smo sretni izvan kadra“, zaključila je Andrassy.

